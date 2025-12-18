HK | Apreendida droga em casco de navio vindo do Brasil

Mais de 400 quilos de cocaína, escondidos no casco de um navio brasileiro, foram apreendidos pelas autoridades da região vizinha. O caso é o primeiro do género, com o valor da droga a ascender a cerca de 2t56 milhões de dólares de Hong Kong

A polícia de Hong Kong anunciou o primeiro caso de tráfico de droga no casco de um navio de longo curso, uma embarcação vinda do Brasil.

Funcionários da Alfândega da região chinesa apreenderam cerca de 417 quilos de cocaína, com um valor de mercado estimado em 256 milhões de dólares de Hong Kong. De acordo com um comunicado divulgado na terça-feira, a operação foi levada a cabo em conjunto com o departamento de combate ao contrabando da Alfândega da China continental.

“Através de uma análise de inteligência e de uma avaliação de risco”, a polícia de Hong Kong suspeitou que criminosos estariam a usar a estrutura subaquática de um navio com 333 metros de comprimento e 48 metros de largura, que partiu do Brasil, para ocultar droga.

Numa inspecção feita em 05 de Novembro, no terminal de contentores de Tsing Yi, a Alfândega de Hong Kong encontrou num compartimento do barco 11 sacos, cada um com entre cinco e dez quilos de cocaína. Mais tarde, após uma investigação, os agentes policiais detiveram dois homens, de 45 e 37 anos, suspeitos de estarem envolvidos neste caso de tráfico de droga, que, entretanto, já foram libertados.

A investigação está em curso e a possibilidade de novas detenções não está descartada, sublinhou a Alfândega de Hong Kong. Numa conferência de imprensa realizada também na terça-feira, o chefe do Departamento de Investigação de Drogas da Alfândega disse que a droga foi descoberta com a ajuda de robots submarinos.

Depósito de distribuição

De acordo com a imprensa local, Lau Yuk-lung revelou que a cocaína estava escondida num compartimento localizado a uma profundidade de 11 metros abaixo do nível das águas do mar.

“Esconder drogas debaixo de uma embarcação é extremamente raro”, sublinhou o oficial, até porque o compartimento tem “uma entrada muito estreita”. “Não descartamos a possibilidade de apenas mergulhadores profissionais conseguirem aceder ao local, uma vez que nenhuma pessoa comum conseguiria entrar”, disse Lau.

“O grupo criminoso escondeu a droga no compartimento e achou que era um local relativamente seguro”, acrescentou o oficial. A Alfândega acredita que o grupo criminoso pretendia utilizar o navio como um depósito móvel de droga no mar, que poderia distribuir a cocaína por diferentes regiões.

Em 2022, a polícia de Hong Kong apreendeu 16,5 quilos de cocaína em contentores vindos do Brasil, com um valor de mercado de 14 milhões de dólares de Hong Kong.

Funcionários da Alfândega da região encontraram a droga, escondida em dois dos 230 fardos de fibras de algodão vindos do Brasil, e, mais tarde, detiveram três suspeitos.

O crime de tráfico de droga é punido na região chinesa com uma multa de até cinco milhões de dólares de Hong Kong e uma pena de prisão que pode ser perpétua.