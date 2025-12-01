APAVT | Congresso para reforçar captação de turistas

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) organiza o seu 50.º Congresso em Macau e espera um evento memorável, para captar mais turistas

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo diz que a estratégia de aproximação ao principal mercado emissor de turistas, a China, foi um dos motivos para a escolha de Macau para o seu 50.º Congresso.

“Há um trabalho de anos e anos com Macau, que, quando corre bem e se vai tornando mais intenso de ano para ano, acaba por ‘pedir’, de forma natural, a ocorrência de um congresso, como aconteceu este ano”, começa por dizer o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) à Lusa quando questionado sobre a escolha do local.

Macau vai acolher pela sexta vez aquele que é considerado o maior congresso do sector do turismo.

Para além do motivo apontado, Pedro Costa Ferreira reforça que “há uma óbvia estratégia de aproximação ao maior mercado emissor de turismo do mundo, a China, estratégia que é absolutamente assumida tanto pelos operadores privados, como pelo Turismo de Portugal”.

O 50.º Congresso Nacional da APAVT, que se realiza de 2 a 4 de Dezembro em Macau, tem como tema “75 anos a olhar o futuro” e assinala o culminar das comemorações dos 75 anos da associação.

“A partir de dia 2, estaremos todos juntos, públicos e privados, em Macau”, afirma. Questionado sobre o número de profissionais inscritos este ano, Pedro Costa Ferreira disse que, até sexta-feira de manhã, o evento tinha passado “as mil acreditações, que é o número mais alto” dos congressos da APAVT desde que há registo.

“É um número extraordinário, mesmo pensando que tínhamos expectativas muito altas. O facto de ser em Macau, cidade onde não íamos desde 2017, de ser o nosso 75.º aniversário, de ser o nosso 50.º congresso, ou ainda o facto de incorporarmos o ‘roadshow’ [apresentação] do Turismo de Portugal pela Ásia, num dos nossos painéis, terão sido razões fundamentais para este resultado tão positivo”, explica à Lusa.

Evento memorável

Assim, sobre as expectativas, o responsável afirma: “Com sinceridade, esperamos um congresso memorável”. Já sobre os principais desafios, Pedro Costa Ferreira refere que começaram quando há um congresso organizado do outro lado do mundo.

Depois com “a adesão que teve, pelos temas apresentados, pelos oradores envolvidos, pela ligação com o mercado emissor chinês, o desafio, a partir deste momento, é gerir um congresso com umas centenas e pessoas acima do que é usual. Manter a proximidade aos associados, manter o fluxo normal dos trabalhos, realizar o transporte das pessoas, etc”, explica. No que diz respeito à escolha do tema, garante que “revela ambição e segue um modelo estratégico de desenvolvimento”.

“Na verdade, vamos olhar o futuro, ‘em cima’ dos melhores números do sector, ocorridos em 2024, e a serem consolidados ao longo deste ano. Por outro lado, sentimos que, ao longo de 75 anos de história, foi assim que vivemos cada ano, a preparar o futuro, a planear o futuro, a pensar no futuro. Vamos afinal comemorar o 75.º aniversário, da mesma forma como vivemos cada ano da nossa vida, a olhar o futuro”, conclui o presidente da APAVT.