Seul | Apresentado projecto de lei para reduzir taxas dos EUA

O partido no poder na Coreia do Sul apresentou ontem um projecto de lei para apoiar o compromisso de investimento sul-coreano nos Estados Unidos em troca da redução das tarifas norte-americanas.

O projecto de lei prevê a criação de um fundo especial para financiar o investimento prometido de 350 mil milhões de dólares aos Estados Unidos, em troca da redução das tarifas aduaneiras de Washington sobre veículos e peças de veículos, entre outros, de 25 por cento para 15 por cento.

Do valor total, 150 mil milhões de dólares destinam-se ao sector naval norte-americano, enquanto os restantes 200 mil milhões de dólares vão ser investidos, em tranches anuais de até 20 mil milhões de dólares, em vários sectores estratégicos dos EUA.

Embora a proposta legislativa ainda vá ser analisada pelo parlamento sul-coreano, com a mera apresentação do documento aplica-se a redução tarifária com efeitos retroactivos a 01 de Novembro, em linha com o memorando de entendimento bilateral assinado em meados deste mês.

O Ministério do Comércio da Coreia do Sul enviou uma carta ao secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, a informar que a proposta de lei para aplicar o memorando de entendimento já foi apresentada à Assembleia Nacional sul-coreana e a solicitar que a redução retroativa seja aplicada em conformidade.