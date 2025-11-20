Japão | Um morto em maior incêndio dos últimos 50 anos

O gigantesco incêndio deflagrou na cidade de Oita, na ilha de Kyushu, afectando quase 200 edifícios

Pelo menos uma pessoa morreu e mais de 170 edifícios ficaram queimados num incêndio de grandes proporções que deflagrou na terça-feira numa zona residencial do sudoeste do Japão, onde os bombeiros continuavam ontem a apagar as chamas.

A polícia disse ter encontrado um corpo na zona do incêndio na cidade de Oita, na ilha de Kyushu, de acordo com a agência de notícias japonesa Kyodo. As autoridades estão a tentar determinar se se trata de um homem de 76 anos que vivia na zona e que desapareceu durante o incêndio.

Os bombeiros da cidade de Oita receberam uma chamada de emergência por volta das 17:45 horas locais de terça-feira de um residente da área de Saganoseki, alertando-os para um incêndio numa casa. O fogo já queimou cerca de 48.900 metros quadrados e afectou mais de 170 edifícios, forçando à retirada de cerca de 180 pessoas na noite de terça-feira para um centro comunitário, informou a emissora japonesa NHK.

Os bombeiros continuavam ontem a combater o incêndio e, embora ainda não tenha sido declarado extinto ao início da tarde, as autoridades locais disseram que não se espera mais danos do que os já registados. “O fumo está a diminuir”, disse Shogo Fujikawa, funcionário do Governo da prefeitura de Oita.

Apoio às vítimas

As autoridades locais criaram um grupo de trabalho especial para analisar a situação e as medidas a tomar, tendo solicitado a ajuda das Forças de Autodefesa para controlar a situação. Do lado do Governo central, a primeira-ministra, Sanae Takaichi, anunciou a criação de um gabinete para recolher informações sobre o sucedido e transmitiu as condolências do Executivo às pessoas afectadas.

“O Governo vai trabalhar com as autoridades locais para dar o máximo de apoio possível”, escreveu numa mensagem na rede social X. O incêndio já foi considerado o maior no país dos últimos 50 anos.