Sam Hou Fai diz que sul da China pode ambicionar acolher Jogos Olímpicos

O líder do Governo de Macau, Sam Hou Fai, defendeu ontem que, após organizar os Jogos Nacionais chineses, o sul da China pode ambicionar no futuro ser candidato a acolher os Jogos Olímpicos de Verão. As regiões semiautónomas de Macau e Hong Kong e a capital da província vizinha de Guangdong, Cantão, estão a acolher desde 09 de Novembro e até sexta-feira, em simultâneo, a 15.ª edição dos Jogos Nacionais.

Os Jogos, o principal evento desportivo chinês, que se realiza a cada quatro anos, foram criados em 1959 e esta é a primeira edição que inclui provas fora da China continental. Na quarta-feira, durante uma visita a Hong Kong, o presidente honorário do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, defendeu que a Grande Baía tem “todos os ingredientes” para uma candidatura bem-sucedida aos Jogos Olímpicos.

A Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau é um projecto de Pequim para integrar Hong Kong, Macau e nove cidades da província de Guangdong numa região com mais de 86 milhões de habitantes e uma economia que em 2023 era superior a um bilião de euros. Uma possível candidatura à organização dos Jogos Olímpicos de Verão “é uma inspiração para o futuro” e “uma outra alternativa para a cooperação na região”, defendeu ontem Sam Hou Fai.

Experiência adquirida

Numa conferência de imprensa após a apresentação das Linhas de Acção Governativa para 2026, o chefe do Executivo disse que os Jogos Nacionais servem de “referência para melhor colaborar com Hong Kong e Guangdong”.

Sam explicou que as autoridades das três jurisdições aprenderam como “colaborar sem barreiras para a organização deste tipo de jogos desportivos”.

Macau está a acolher todas as provas de ténis de mesa e de basquetebol 3×3, assim como a competição sub-18 masculina de basquetebol de cinco e o torneio de voleibol feminino dos Jogos, assim como uma competição amadora de karaté, aberta a toda a população.

“Esperávamos a vinda de 1.300, entre atletas e delegações, mas no total recebemos 2.480 pessoas”, revelou Sam Hou Fai.

Macau vai ainda acolher duas provas de badminton, para pessoas com deficiência física ou auditiva e para pessoas com deficiência intelectual, no âmbito dos Jogos Olímpicos Especiais da China, que decorrem entre 08 e 15 de Dezembro, também em simultâneo em Hong Kong e Guangzhou.

A Grande Baía tem “muitas instalações desportivas de nível internacional, um público apaixonado pelo desporto, todos os ingredientes necessários. Por isso, acredito que um dia seria muito bom ser candidata aos Jogos Olímpicos”, disse, na quarta-feira, Thomas Bach.

O presidente honorário do COI incentivou a região a continuar a “organizar muitos eventos desportivos internacionais para adquirir a experiência necessária na área da organização”. Bach liderou o COI entre 2013 e Junho passado, período durante o qual a capital chinesa, Pequim, foi seleccionada para acolher os Jogos Olímpicos de Inverno, em Fevereiro de 2022.