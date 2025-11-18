Coreia do Sul | Propostas conversações ao Norte para evitar incidentes na fronteira

A Coreia do Sul propôs ontem conversações à Coreia do Norte para estabelecer um traçado claro da linha de demarcação militar fronteiriça e evitar incidentes entre os dois exércitos, anunciou o Governo sul-coreano.

A proposta foi feita pelo exército da Coreia do Sul “para evitar confrontos acidentais e reduzir a tensão militar”, justificou o vice-ministro da Defesa sul-coreano, Kim Hong-cheol, numa conferência de imprensa em Seul. Kim afirmou que soldados norte-coreanos atravessaram repetidamente a linha militar para o lado sul da Zona Desmilitarizada “enquanto construíam estradas tácticas e colocavam vedações e minas”.

As tropas sul-coreanas emitiram avisos por rádio e dispararam tiros de aviso para forçar os norte-coreanos a recuar para o seu lado, disse Kim, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP). O vice-ministro referiu que as recentes incursões se devem “à perda de numerosos marcos da linha de demarcação”.

Os marcos foram instalados ao abrigo do Acordo de Armistício de 1953, que permitiu um cessar-fogo na Guerra da Coreia, iniciada em 1950. A linha de demarcação situa-se no interior da Zona Desmilitarizada, uma zona tampão de quatro quilómetros de largura que se estende por 250 quilómetros através da península coreana, na Ásia oriental.

O armistício pôs fim à guerra de 1950-53, mas Seul e Pyongyang ainda estão tecnicamente em guerra, devido à ausência de um tratado de paz.