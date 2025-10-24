Sands China com lucro de 2,17 mil milhões de patacas

No terceiro trimestre deste ano, os lucros da Sands China chegaram aos 272 milhões de dólares americanos, um aumento anual de 1,5 por cento face ao ano passado, de acordo com os resultados divulgados ontem. No mesmo período de 2024, a concessionária que explora os casinos Venetian, Parisian e Londoner tinha alcançado lucros de 268 milhões de dólares.

Para o aumento dos lucros, contribuiu a maior receita líquida proveniente dos casinos em Macau, que de acordo com a concessionária apresentou um aumento anual de 7,5 por cento, para 1,90 mil milhões e dólares americanos.

“Continuamos entusiasmados com as nossas oportunidades de crescimento em Macau e Singapura, à medida que percebemos os benefícios dos nossos programas de investimento de capital recentemente concluídos”, afirmou Robert Goldstein, presidente e director-executivo da Las Vegas Sands, empresa-mãe da Sands China, em comunicado. “Em Macau, o nosso compromisso de décadas em fazer investimentos que aumentem o apelo turístico de Macau e apoiem o seu desenvolvimento como um centro mundial de turismo e lazer deixa-nos numa boa posição para aproveitar o crescimento futuro”, acrescentou.

Apostas paralelas

Em relação às tendências mais recentes nas mesas dos casinos do território, assunto que foi abordado na apresentação dos resultados aos analistas, Robert Goldstein destacou o impacto das apostas paralelas no jogo de bacará. Aos analistas, Robert Goldstein explicou que o bacará continua a ser o núcleo forte das receitas. No entanto, afirmou que as apostas paralelas vieram criar “novas oportunidades” de jogo.

Nas apostas paralelas o jogador não aposta directamente no jogo, ao invés aposta no resultado, aposta na vitória do jogador ou da banca, ou em outras combinações. São apostas com valores mais baixos, que muitas vezes têm uma recompensa maior, porque as probabilidades de ganhar são menores. Diante dos analistas, Robert Goldstein também reconheceu que estas apostas são benéficas para os casinos, porque têm uma maior vantagem, em comparação com as apostas nas mesas de bacará.