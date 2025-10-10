UnionPay | Aberta primeira filial em Macau

SociedadeUnionPay | Aberta primeira filial em Macau Hoje Macau - 10 Out 2025 Macau já tem uma filial da UnionPay International, subsidiária da China UnionPay, noticiou o portal Macau News Agency. Trata-se da primeira organização de cartões bancários a fazer essa aposta, sendo que o objectivo da abertura da filial é expandir os negócios internacionais. Macau tornou-se na “segunda região no exterior” a aceitar transacções com cartões da UnionPay desde que a empresa fez o lançamento deste serviço em 2004 no território. No tocante aos pagamentos digitais, a aposta da UnionPay realizou-se em 2018 nos territórios de Macau e Hong Kong, tendo sido lançada a aplicação “QuickPass” e um código QR compatível com EMV em Macau, ou seja, “Europay, Mastercard e Visa”, que são as três empresas por trás do padrão global para pagamentos seguros com cartão. Em 2019, o Apple Pay foi lançado em Macau com o apoio tecnológico da UnionPay.