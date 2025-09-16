IC | Bibliotecas da Ilha Verde e Parque Sun Yat Sen abertas até à meia-noite

O Instituto Cultural (IC) anunciou ontem que a Biblioteca do Bairro da Ilha Verde e a Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Parque Dr. Sun Yat Sen vão ajustar o horário de funcionamento a partir de 1 de Outubro, “de modo a optimizar os serviços de leitura pública e satisfazer as necessidades diversificadas dos residentes.”

O IC acrescenta que, apesar de o ajuste prever a abertura das duas bibliotecas nos feriados obrigatórios e feriados públicos, vão encerrar “às 14h na véspera do Novo Ano Lunar e no 1.º, 2.º e 3.º dia do Novo Ano Lunar”.

O IC refere também que desde a entrada em funcionamento da Biblioteca do Bairro da Ilha Verde em 2024, “tem-se registado um aumento significativo do número de entradas, o que demonstra uma procura elevada da biblioteca por parte dos residentes”.

Em relação à Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Parque Dr. Sun Yat Sen, o IC sublinha a proximidade com o Posto Fronteiriço das Portas do Cerco, indicando que “o prolongamento do horário de funcionamento poderá satisfazer as necessidades de leitura nocturna de residentes da Zona Norte e de estudantes do Interior da China”.