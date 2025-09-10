Consumo | Preços voltam a cair em Agosto

Os preços ao consumidor na China voltaram a cair em Agosto, evidenciando persistentes pressões deflacionistas, enquanto uma descida mais moderada nos preços à saída da fábrica sugere um efeito da campanha de Pequim contra as guerras de preços.

O índice de preços no consumidor (IPC), principal indicador da inflação, recuou 0,4 por cento em termos homólogos no mês passado, segundo dados divulgados ontem pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) do país asiático.

O valor ficou abaixo das expectativas do mercado, depois de uma sondagem da agência financeira Wind prever uma queda de 0,2 por cento. Em Julho, o IPC permaneceu inalterado face ao mesmo mês de 2024.

A segunda maior economia mundial enfrenta há mais de dois anos pressões deflacionistas, com a fraca procura interna e o excesso de capacidade industrial a penalizarem os preços, enquanto a incerteza no comércio internacional dificulta o escoamento de produtos por parte dos fornecedores.

A deflação consiste numa queda dos preços ao longo do tempo, por oposição a uma subida (inflação). O fenómeno reflecte debilidade no consumo doméstico e investimento e é particularmente perigoso, já que uma queda no preço dos activos, por norma contraídos com recurso a crédito, gera um desequilíbrio entre o valor dos empréstimos e as garantias bancárias.

Outro dos efeitos, é o de levar ao adiamento das decisões de consumo e investimento em resultado de expectativas de preços mais baixos no futuro, podendo criar uma espiral descendente de preços e procura difícil de inverter, afectando a economia por inteiro.