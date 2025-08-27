SMG | Nova tempestade tropical traz trovoadas a partir de amanhã

A partir de quinta-feira e ao longo do fim-de-semana, Macau será novamente afectado por um sistema tropical, com tempo “extremamente quente nos próximos dias” e instabilidade no final da desta semana, indicaram ontem Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG).

“Embora ainda existam algumas divergências no desenvolvimento da área de baixa pressão, devido à sua ampla circulação e à influência conjunta com uma crista de alta pressão, o tempo ao longo da costa de Guangdong será instável no final desta semana, com probabilidade de ocorrência de chuva intensa, acompanhada de trovoadas, e vento por vezes forte”, acrescentam as autoridades meteorológicas.

A nova área de baixa pressão que está a formar-se e a desenvolver-se a leste das Filipinas pode ser o oitavo sistema tropical a impactar Macau este ano.

Para já, as autoridades denotavam ontem que a área de baixa pressão tinha uma estrutura relativamente fraca. Contudo, quando “entrar no Mar do Sul da China nos próximos dias, em simultâneo, vai continuar a desenvolver-se, gradualmente, e terá tendência para dirigir-se para a região perto da Ilha de Hainan”.

Ainda com a incerteza a dominar as previsões, os modelos que estimam a evolução destes fenómenos indicavam ontem a baixa probabilidade de que este sistema atinja a mesma intensidade e nível do “Kajiki”, que levou os SMG a emitirem no passado fim-de-semana o sinal 3 de tempestade tropical.