Pandas | IAM assina acordo com Ocean Park de HK

O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) assinou um memorando de cooperação com o Ocean Park de Hong Kong “com vista a reforçar ainda mais a relação de cooperação relativa aos pandas gigantes e aos trabalhos de conservação da vida selvagem dos dois territórios”, destaca uma nota oficial.

Este acordo foi assinado no âmbito de uma visita realizada ontem pelos responsáveis do Ocean Park ao IAM.

Pretende-se, desta forma, “elevar a qualidade dos cuidados prestados aos pandas gigantes, promover a conservação dos animais selvagens e reforçar a consciência pública sobre a conservação da natureza”. Haverá “intercâmbio e formação de pessoal e partilha de conhecimentos médicos e experiências de enfermagem sobre animais selvagens, construindo-se uma plataforma de cooperação técnica”, destaca a mesma nota.