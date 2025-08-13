Nvidia | Pequim desaconselha uso de ‘chips’ H20

As autoridades chinesas recomendaram nas últimas semanas a empresas locais que evitem usar processadores H20 do fabricante norte-americano Nvidia, sobretudo em projectos ligados a organismos governamentais ou à segurança nacional, noticiou ontem a agência Bloomberg.

Segundo a Bloomberg, os avisos enviados a várias companhias incluíram, nalguns casos, perguntas sobre as razões para optar pelos H20 em detrimento de alternativas nacionais, a necessidade dessa escolha e eventuais problemas de segurança detetados nos dispositivos. A recomendação abrangeria também aceleradores de inteligência artificial (IA) da norte-americana AMD.

A orientação coincide com informações recentes divulgadas por organismos e órgãos estatais chineses que questionam a segurança e fiabilidade dos H20, um modelo concebido pela Nvidia para o mercado chinês com especificações inferiores às versões mais avançadas, em conformidade com as restrições impostas por Washington.

No final de Julho, o regulador chinês da internet (CAC) convocou a Nvidia para esclarecer alegados riscos de segurança nos ‘chips’ e apresentar provas de que não contém “portas traseiras”, uma acusação que a empresa rejeitou.

Na segunda-feira, a Nvidia voltou a negar que os H20 integrem funções de acesso ou controlo remoto, em resposta a comentários divulgados numa conta de redes sociais associada à televisão estatal CCTV, que citava especialistas segundo os quais seria tecnicamente possível incorporar capacidades de rastreio, localização ou desligamento remoto neste tipo de processadores.