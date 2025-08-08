Aviação | Cathay Pacific encomenda 14 Boeing 777-9

A companhia aérea de Hong Kong Cathay Pacific vai adquirir 14 aeronaves do modelo 777-9, novo avião de grande porte da Boeing, o seu primeiro pedido em 12 anos ao fabricante aeronáutico norte-americano, anunciaram as duas empresas na quarta-feira.

A Cathay Pacific “exerceu os seus direitos (…) para comprar 14 aeronaves Boeing 777-9”, indicou a companhia, num documento enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong. A companhia mencionou uma opção para adquirir até sete aeronaves Boeing 777-9 adicionais. As entregas estão previstas até 2034, de acordo com outro documento enviado à bolsa.

Este anúncio, por um valor não especificado, vem somar-se a uma encomenda de 21 aeronaves 777 feita em 2013, elevando para 35 o número de exemplares deste avião de longo curso que a Cathay Pacific deverá receber.

“A encomenda torna a Cathay Pacific a maior operadora do 777-9 na Ásia-Pacífico”, salientou a Boeing. As entregas do birreator, apresentado em novembro de 2013 e que será fabricado em três versões – 777-8, 777-9 e 777-8 Fret -, deveriam começar em 2020.

A última estimativa apontava para o início das entregas em 2026 para este aparelho, que se destina a ser o maior bimotor operacional do mundo. A Cathay anunciou esta encomenda por ocasião dos seus resultados do primeiro semestre, marcados por um ligeiro aumento (+1 por cento) do lucro líquido para 3,6 mil milhões de dólares de Hong Kong.

A transportadora beneficiou de um aumento na procura por viagens na Ásia, o que contribuiu para um aumento de 9 por cento na sua facturação, para 54 mil milhões de dólares.