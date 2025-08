Sim, a China contribuiu de forma decisiva para a vitória de 1945

Por Bruno Guigue

Em 3 de Setembro de 2025, a República Popular da China celebrará o 80º aniversário da vitória da guerra de resistência do povo chinês contra a agressão japonesa. Vitória conquistada nas mas duras condições contra um adversário dotado de enorme superioridade em armamento, e no mais prolongado combate de toda a II Guerra Mundial: desde o início da agressão japonesa em Julho de 1937 até os meses finais de 1945. A historiografia “oficial” ocidental, desde sempre empenhada em reescrever a história dessa guerra – cujas principais vitórias não lhe pertencem – é particularmente omissa em relação a esses 8 anos de heroica resistência. Mas o povo chinês e toda a memória progressista do mundo a celebram.

É um facto: há décadas que a doutrina ocidental lança uma cortina de fumo sobre a realidade de um conflito cujo desenrolar efectivo pouco tem em comum com o relato acreditado nas «democracias».

Se é verdade que a narrativa histórica é frequentemente tributária dos preconceitos daqueles que a fazem, a forma como se relata a Segunda Guerra Mundial não escapa à regra. A historiografia ocidental caracteriza-se, de facto, por uma cronologia contestável dos acontecimentos, uma contagem muito parcial das vítimas e uma avaliação parcial da contribuição das nações combatentes para a vitória final sobre as potências do Eixo. Naturalmente, esta observação aplica-se à corrente dominante da investigação histórica e não aos esforços dos investigadores, menos numerosos é verdade, que revelaram precisamente as suas lacunas. Mas é um facto: a doxa ocidental lançou, durante décadas, uma cortina de fumo sobre a realidade de um conflito cujo desenrolar efectivo tem pouco em comum com o relato acreditado nas «democracias».

A Segunda Guerra Mundial começou na China

Começando, como se pode imaginar, por esse erro monumental que consiste em datar o início do segundo conflito mundial em Setembro de 1939, quando ele já assolava o coração da China desde Julho de 1937 e, se prestarmos atenção aos últimos trabalhos da historiografia chinesa e japonesa, desde Setembro de 1931 nas províncias do nordeste da China. Nessa data, teve início uma invasão maciça do território chinês pelas forças japonesas, o que provocou um confronto quase ininterrupto entre os dois países até 1945. E embora o governo de Chiang Kai-shek tenha negociado uma trégua em 1932, os combates nunca cessaram realmente durante catorze anos (1931-1945) entre as tropas de ocupação japonesas e as forças chinesas, fossem elas os exércitos governamentais ou a resistência comunista.

A este argumento, poder-se-ia responder que a narrativa corrente no Ocidente se concentra principalmente nos acontecimentos que o afectaram, que se trata, no máximo, de um erro de perspectiva compreensível, e não de uma ocultação deliberada do papel de outras regiões do mundo neste confronto planetário. Porque não? Mas, nesse caso, que legitimidade tem tal narrativa histórica quando pretende dar conta da «Segunda Guerra Mundial»? Ou a narrativa visa relatar o curso dos acontecimentos no Ocidente, e a sua focalização nessa área geográfica é legítima. Ou pretende contar a história de uma verdadeira guerra mundial, e essa focalização já não o é.

O facto histórico, dizia Paul Veyne, não existe como tal, «é um cruzamento de itinerários». Ele não estava errado, mas ainda assim é preciso evitar seguir o caminho errado na escolha dos itinerários e, neste caso, tomar o Ocidente como o mundo inteiro. A este respeito, o relato russo-soviético do conflito tem o mérito da coerência, uma vez que faz coincidir logicamente os factos mencionados e a sua denominação: ao seguir uma cronologia válida para a URSS, a «Grande Guerra Patriótica» de 1941-1945 designa bem a experiência histórica vivida pelo povo soviético e não pretende fornecer uma explicação exaustiva dos acontecimentos planetários durante o período em questão.

O esquecimento das vítimas chinesas

Se a primeira distorção do discurso dominante diz respeito à datação do seu verdadeiro início, a segunda diz respeito, evidentemente, ao balanço humano do conflito mundial. Desde o fim da guerra, são raras as obras ocidentais que indicam com um mínimo de exactidão histórica as perdas humanas sofridas pela China. A profusão de detalhes sobre o balanço europeu contrasta geralmente com a sua minimização e imprecisão quando se trata da Ásia. Pior ainda, algumas instituições nem sequer mencionam a existência das vítimas chinesas. No site francês do muito oficial «Mémorial de l’Armistice», ficamos a saber, por exemplo, que «a URSS teve 21 400 000 mortos, a Alemanha 7 060 000, a Polónia 5 820 000, o Japão 2 000 000 e a França 541 000. Quanto ao balanço total, ele está entre 50 e 60 milhões de mortos, ou seja, 22 milhões de militares e 31 milhões de civis”.

Se o Japão não é esquecido, a China nem sequer figura na lista dos países beligerantes, apesar da enormidade das perdas chinesas causadas pela guerra! Por mais escandalosa que seja, tal ocultação contamina o ensino da história nas nossas escolas: raramente mencionado, o desenrolar dos combates na China é relegado para as margens da história militar em benefício do teatro de operações europeu e da «guerra do Pacífico». Esta última expressão foi imposta por Washington, de forma a reduzir a guerra nesta parte do mundo a um duelo entre duas potências aeronavais pelo controlo das ilhas do Pacífico, ignorando convenientemente o teatro de operações chinês e os seus vastos confrontos terrestres.

Os factores de uma ocultação

Afectada por miopia histórica, a narrativa ocidental dominante geralmente omite dizer que a China imobilizou no seu solo a maior parte das forças terrestres japonesas durante catorze anos, que sua resistência impediu Tóquio de lançar um perigoso ataque de flanco contra a URSS, que as forças americanas enfrentaram de 1941 a 1945 apenas uma pequena parte das tropas terrestres japonesas, que 70% das perdas militares do império nipónico foram infligidas na frente chinesa, que 100 milhões de chineses foram deslocados e que 20 milhões deles perderam a vida por causa da guerra devastadora travada pelo invasor: tudo factos ignorados por uma narrativa ocidental que, no mínimo, pode-se dizer que toma liberdades com a verdade histórica.

Sendo esses factos agora claramente estabelecidos e conhecidos por um vasto público, pelo menos fora dos círculos ocidentais, resta a questão de saber por que razão a sua ocultação resistiu tão bem ao progresso do conhecimento objectivo dos acontecimentos: por outras palavras, quais são os factores, políticos ou ideológicos, que explicam a minimização persistente, até aos dias de hoje, do papel da China durante a Segunda Guerra Mundial?

A primeira resposta a esta questão é óbvia: influenciada por uma visão ocidentalocêntrica do conflito, a historiografia dominante relega espontaneamente a Ásia Oriental ao estatuto de teatro de operações secundário. A distância geográfica, no entanto, não é a única causa. A minimização do papel de certas populações, na narrativa dominante, também se inspira no preconceito colonial que lhes nega qualquer capacidade de acção autónoma. Incapazes de fazer a sua própria história, como é que esses povos passivos teriam contribuído para a vitória sobre as potências do Eixo? Há mais. No início do conflito, e pela mesma razão, a China foi frequentemente desvalorizada em relação ao Japão, como se o mundo ocidental lamentasse inconscientemente ter lutado com um contra o outro.

«Este Japão desperto, ardente, guerreiro, vencedor, fomos nós, ocidentais, que o criámos. Sob o impulso do genial imperador Mutsuhito, ele lança-se na era industrial. Arsenal, oficinas, fábricas, ele cria tudo ao mesmo tempo. E quando, finalmente, possui essa força, percebe que é obrigado a usá-la: pois, mais uma vez graças à Europa, que lhe trouxe a sua ciência da medicina e da higiene, as crianças japonesas já não morrem: de 1870 a 1930, a população triplicou e o Japão está, literalmente, a sufocar nas suas ilhas. Se não quiser perecer, tem de sair delas».

Uma linha essencialista com traços coloniais

É assim que se expressa, em agosto de 1937, a prestigiada Revue des Deux Mondes. O expansionismo japonês aparece aqui como um rebento turbulento da modernidade ocidental, cujas ambições são legitimadas pelo avanço tecnológico e pelo dinamismo demográfico. O tom é admirativo, e nenhuma consideração moral ou jurídica mancha a absolvição por assimilação de que Tóquio beneficia. Para os especialistas europeus imbuídos de racialismo e eugenismo, é verdade que a hierarquia das raças coloca os japoneses acima dos chineses, e as ambições territoriais japonesas parecem ditadas por uma obscura lei natural que presidiria ao destino das nações.

Observamos também, na mesma linha essencialista, que circulava nos círculos intelectuais ocidentais da década de 1930 o lugar-comum de que a língua chinesa ignorava a palavra «pátria», enquanto a língua japonesa desconhecia a palavra «paz». Se os japoneses querem subjugar a China, é em virtude de uma predestinação meio biológica, meio cultural: os primeiros seriam guerreiros destinados a dominar os seus vizinhos, enquanto os chineses formariam uma massa amorfa à espera de um senhor que os ocidentais pretensiosos cometeram o erro de acreditar que seria necessariamente o homem branco.

Modernizado a todo o custo, rivalizando com os europeus no campo do expansionismo, o Japão pré-guerra desperta assim sentimentos ambivalentes nos ocidentais. Réplica oriental da supremacia europeia, a sua suposta brutalidade goza de circunstâncias atenuantes. Demasiado ativo para ser pacífico, demasiado avançado para permanecer de braços cruzados, o seu espírito de conquista recebe a absolvição dos realistas, que lhe perdoam tanto mais facilmente a sua agressividade contra a China, quanto esta é considerada decadente e caótica. O facto de a língua chinesa ignorar a palavra «pátria» não é prova da sua inferioridade intrínseca? E se ela é fraca, não é tanto por covardia quanto por impotência?

A doxa antitotalitária

Se o peso dessas representações imaginárias contribui para a frequente ocultação do papel positivo da China, isso também tem origem no reflexo anticomunista que, desde o início da Guerra Fria em 1947, contamina retrospectivamente o relato ocidental da Segunda Guerra Mundial. O mito dos «gémeos totalitários», inventado por Leon Trotsky em 1939, foi rapidamente erigido pela doxa como um artigo de fé que, a partir de 1950, beneficiou da aprovação filosófica de Hannah Arendt. Exilada nos Estados Unidos, a fervorosa discípula do nazi Heidegger fez dele o modelo explicativo de toda a história do século XX, que seria caracterizada pela luta implacável entre os «regimes totalitários» e as «democracias liberais».

É essa narrativa que figura hoje, em França, nos manuais de história. A minimização da contribuição soviéto-chinesa para a derrota do nazismo é a consequência lógica disso, com especialistas em programas de televisão chegando a sugerir que as tropas americanas libertaram os campos de extermínio, enquanto as empresas industriais do outro lado do Atlântico se beneficiavam cinicamente de sua mão de obra cativa. Quanto à China, ela passou para o lado das forças malignas quando se tornou comunista em 1949, e o seu papel na luta antifascista foi rapidamente esquecido no Ocidente. Não foi preciso mais do que isso para reforçar o anticomunismo mais retorcido e, consequentemente, para credibilizar a vulgata da «guerra justa» travada pelas «democracias».

A primeira agressão fascista

No entanto, foi a China que sofreu a primeira agressão fascista do século XX. Antes da invasão da Etiópia pela Itália de Mussolini (1935) e da intervenção ítalo-alemã para apoiar Franco na Espanha (1936), o Japão invadiu as três províncias orientais da China em Setembro de 1931, aproveitando-se do «incidente (fabricado) de Moukden». E se esta agressão pode ser qualificada como «fascista», é devido ao carácter abertamente racista e belicista da política japonesa, mesmo antes da assinatura do muito fascista «pacto anti-komimtern» de 1936 entre Berlim, Roma e Tóquio.

Para aqueles que ficam perplexos com essa qualificação, lembremos que o Japão do final da década de 1930 reunia as principais características de um fascismo análogo ao dos seus homólogos europeus: uma mística da raça superior, uma devoção absoluta ao Imperador como encarnação divina da nação, uma militarização integral da sociedade e uma compulsão irresistível pela expansão territorial, sendo a guerra de conquista sacralizada a ponto de justificar antecipadamente as piores brutalidades contra populações civis desumanizadas.

Além da submissão da China, as ambições expansionistas do Império japonês incluíam o domínio de toda a Ásia e do Pacífico. Mas foi o povo chinês o primeiro no mundo a resistir à barbárie fascista. Com a invasão das forças japonesas em todo o território chinês, a partir de 1937, a resistência chinesa deu origem ao primeiro campo de batalha da Segunda Guerra Mundial. E de Julho de 1937 ao ataque a Pearl Harbor em Dezembro de 1941, durante quatro anos, a China só pôde contar consigo mesma para enfrentar o invasor.

Uma luta ainda mais difícil, pois o Japão, potência industrial, podia fabricar armamento pesado, do qual as tropas chinesas geralmente careciam: porta-aviões, navios de guerra, aviões, tanques, artilharia. Os oficiais superiores japoneses que invadiram a China afirmavam com arrogância que três meses, no máximo, seriam suficientes para resolver o «incidente chinês», e tentaram conquistar a China mobilizando meios colossais: 600 000 homens em 1937, aumentando para mais de um milhão em 1939, com a maior parte do orçamento militar japonês sendo dedicado à ocupação do continente e aos combates incessantes com as tropas chinesas.

Batalhas frontais e guerrilha

Apesar dos seus esforços, o Japão não conseguiu vencer a resistência do povo chinês. Este reuniu as suas forças para formar uma barreira contra o invasor, seja nas batalhas frontais de Taiyuan, Songhu, Xuzhou, Nanjing, Wuhan, lideradas pelo Guomindang, ou nas lideradas pelo Partido Comunista Chinês atrás das linhas inimigas, como a «Batalha de Pingxingguan», a «Ofensiva dos Cem Regimentos», ou ainda os combates travados pelo Exército Unido Antijaponês do Nordeste no coração da Manchúria, sem contar as inúmeras acções da guerrilha comunista para estabelecer bases anti-japonesas e abrir brechas na rectaguarda.

Exigindo a formação de uma «Frente Unida» com os nacionalistas, o Partido Comunista fez da luta pela libertação nacional uma prioridade absoluta. Para cumprir essa tarefa histórica, Mao compreendeu que era necessário «aproveitar o carácter revolucionário da guerra de resistência para transformá-la numa guerra do povo». Porque a guerra de movimento está prestes a ser vencida pelo Japão, explicou ele, e durante esta primeira fase, é o exército nacionalista que desempenha o papel principal. Mas quando passarmos para a segunda fase, por outro lado, será a guerra de guerrilha que assumirá o comando.

Ao atacar os flancos do inimigo, ensinava Mao, o Exército Vermelho esgotaria o inimigo. Aproveitaria o alongamento das suas linhas de comunicação para o hostilizar. Dar-lhe-ia o golpe de misericórdia, quando chegasse o momento, lançando todas as suas forças na batalha. Esta guerrilha anti-japonesa seria determinante para o desfecho do conflito. Porque a China é «um grande país fraco atacado por um pequeno país poderoso», e a guerra de guerrilha terá uma função não só táctica, mas estratégica: o invasor «acabará por ser engolido pelo imenso mar chinês» (1).

O papel decisivo da resistência chinesa

«O Japão pensava que a conquista da China resolveria os seus problemas económicos, proporcionando-lhe matérias-primas e mercados promissores», observa o historiador Olivier Wieworka. «Esperava também que a sua cruzada erradicasse a influência e o modo de pensar ocidentais no país de Confúcio. Desiludiu-se. No norte da China, a guerrilha maoísta impedia-o de explorar as zonas rurais, atacava comboios e sabotava camiões. (..) Assim, o Eldorado sonhado transformou-se num pesadelo. Um pesadelo caro. Na véspera de Pearl Harbor, o império tinha perdido mais de 180 000 mortos e 323 000 feridos na aventura. Estas constatações amargas levaram então os dirigentes japoneses a voltar o olhar para o sul» (2).

Contribuindo para selar o destino do conflito mundial, a resistência obstinada do povo chinês teve duas consequências importantes.

Em primeiro lugar, contribuiu para frustrar o plano japonês de agressão contra a URSS, mobilizando a maior parte das forças nipônicas na frente chinesa, o que permitiu a Staline concentrar as suas tropas para a defesa de Moscovo em Dezembro de 1941. Já abalado pela derrota frente a Zhukov na Mongólia em Dezembro de 1939, o estado-maior japonês passou a privilegiar a ofensiva para o sul (o sudeste asiático e as colónias europeias) em detrimento da ofensiva antissoviética em direcção ao norte. E, em Agosto de 1945, foi o exército soviético, passando à ofensiva, que deu o golpe final nas tropas japonesas estacionadas no norte da China.

Em segundo lugar, a resistência chinesa teve como efeito influenciar a política dos EUA, reforçando a convicção de Roosevelt de que a guerra poderia ser vencida graças à «magnífica luta defensiva da China, que, tenho motivos para o acreditar, ganhará força» (27 de Maio de 1941). Por isso, enviou o general Stilwell para ocupar o cargo de chefe do Estado-Maior junto a Chiang Kai-chek. A ajuda dos EUA permitiu aproveitar o imenso território da China para manter o Japão em xeque e imobilizar as suas forças terrestres, que faltariam cruelmente ao Estado-Maior japonês diante das forças americanas nas ilhas do Pacífico.

Em Fevereiro de 1942, o presidente dos EUA elogiou a resistência chinesa num telegrama enviado a Chiang Kai-chek: «A sua resistência heróica ao cruel agressor valeu ao exército chinês os mais dignos elogios do povo americano e de todos os outros povos amantes da liberdade. O povo chinês, armado e desarmado, que há quase cinco anos oferece uma resistência feroz a um inimigo muito melhor equipado, bem como o espírito indomável que demonstra diante de tal contraste, são uma fonte de inspiração para todos os combatentes e povos das outras nações unidas na resistência» (3).

Orgulho nacional e garantia de unidade

A contribuição chinesa para a luta antifascista também explica a assinatura da China ao lado dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da União Soviética quando essas nações publicaram a Declaração das Nações Unidas na Casa Branca, em 1 de Janeiro de 1942. Juntando-se a outros 22 países no dia seguinte, esse compromisso marcou o estabelecimento oficial de uma aliança mundial contra o fascismo e a criação de uma estrutura diplomática chamada “Quatro Grandes”, selando essa grande coalizão contra as potências fascistas defendida incansavelmente, desde 1937, pelo governo chinês. E foi essa contribuição decisiva da China para a luta comum que também provocou a abolição dos tratados desiguais herdados do século anterior.

É por isso que Xi Jinping declarou no 70º aniversário da vitória de 1945: “A vitória da guerra de resistência do povo chinês contra a agressão japonesa foi um triunfo para toda a nação chinesa. Não só frustrou a tentativa do militarismo japonês de colonizar e escravizar a China, como também aboliu os tratados desiguais assinados com as potências imperialistas desde os tempos modernos, permitindo à China lavar um século de humilhação nacional (..) A vitória lançou bases sólidas para a independência e a libertação da China, estabeleceu um ponto de viragem histórico para o grande renascimento da nação chinesa e proporcionou a condição prévia essencial para a sua realização».

Em 3 de Setembro de 2025, os chineses celebrarão o 80º aniversário dessa vitória conquistada com muito esforço, organizando um impressionante desfile militar no coração da capital, Pequim. Para eles, essa vitória é, de facto, uma fonte legítima de orgulho nacional e uma garantia insubstituível de unidade nacional. A China reconhece que os nacionalistas e os comunistas chineses tiveram um papel importante na luta pela libertação contra o invasor japonês, quer se trate dos exércitos do governo de Nanjing, depois de Chongqiing, ou das forças guerrilheiras que combateram com sucesso as tropas japonesas. Celebrada por todo o povo chinês, essa unidade na luta vitoriosa contra o invasor tem um valor exemplar e constitui um antídoto sério contra todos os fermentos de divisão.

———————

(1) Mao Zedong, “Problemas estratégicos da guerra dos guerrilheiros contra o Japão”, Maio de 1938.

(2) Olivier Wieworka, História global da Segunda Guerra Mundial, Perrin, 2023, p. 241.

(3) Gu Yunshen, A Segunda Guerra Mundial e a China, Conferências chinesas da Rua d’Ulm, 2022.

Fonte: https://www.legrandsoir.info/oui-la-chine-a-contribue-de-maniere-decisive-a-la-victoire-de-1945.html