Curtas-metragens | Galaxy associa-se a festival de Veneza

O “2.º Festival Internacional de Curtas-Metragens de Macau do Galaxy Entertainment Group” acaba de firmar uma colaboração com o Festival Internacional de Cinema de Veneza, nomeadamente com a secção do evento “Giornate degli Autori”, a fim de mostrar o trabalho dos realizadores locais neste evento.

Assim, será realizada nos dias 29 e 30 de Agosto uma série de eventos associados ao “Dia de Macau” no festival de Veneza, nomeadamente a exibição de curtas-metragens locais e uma sessão de partilha na “Casa degli Autori”, um dos principais locais desta secção do festival.

Segue-se “uma recepção para apresentar aos profissionais da indústria cinematográfica e ao público internacional as produções cinematográficas e a singularidade cultural de Macau”, descreve uma nota do Instituto Cultural (IC), que apoia o festival de curtas-metragens organizado pela Galaxy.

Pretende-se, com a colaboração em Veneza, dar “maior visibilidade internacional às obras cinematográficas de Macau e criar oportunidades para que cineastas emergentes possam alcançar o palco global”.

“Giornate degli Autori” é uma importante secção paralela do Festival Internacional de Cinema de Veneza, dedicando-se à promoção de filmes independentes e de obras de cineastas emergentes. É um dos três programas oficiais do Festival, juntamente com o Festival Internacional de Cinema de Veneza e a Semana Internacional da Crítica de Cinema de Veneza.

Depois desta passagem por Itália, a segunda edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens em Macau realiza-se em Setembro nos Cinemas Galaxy, no Auditório Galaxy do Centro de Convenções Internacional Galaxy e no Andaz Hotel, e na Cinemateca Paixão.