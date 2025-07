Xangai | Mais de 280.000 pessoas retiradas devido ao tufão Co-may

A metrópole chinesa de Xangai retirou mais de 280.000 pessoas até às 10h de ontem, devido à passagem do tufão Co-may, o oitavo desta temporada, que atingiu a costa leste da China.

Em Xangai, vários distritos elevaram os seus níveis de alerta e, de acordo com números citados pelo portal de notícias local Yicai, o número de pessoas retiradas das suas áreas de residência ultrapassa as 280.000. As autoridades ordenaram o encerramento de alguns parques e zonas turísticas, suspenderam obras de construção e cancelaram aulas nas escolas.

A cidade amanheceu ontem com chuvas fortes, com o observatório meteorológico local a alertar que as precipitações acumuladas poderiam ultrapassar os 100 milímetros (mm) ao longo das próximas 24 horas.

O tufão Co-may atingiu a costa leste da China, onde se espera que nas próximas horas, já degradado a tempestade tropical, continue a mover-se em direcção noroeste sobre o território chinês.

A tempestade atingiu a cidade de Zhoushan (província de Zhejiang, leste) por volta das 04h30 com ventos de 23 metros por segundo no seu centro, de acordo com o Centro Meteorológico da China.

Xangai sofreu em Setembro do ano passado o seu tufão mais forte desde 1949, que deixou dois mortos na província vizinha de Jiangsu.