Cultura | Arrancam em Setembro cursos de formação

O Fundo de Desenvolvimento da Cultura (FDC) irá organizar, entre Setembro e Outubro deste ano, e em colaboração com a Universidade de Turismo de Macau (UTM), “cursos de formação em negócios nas áreas culturais e criativas”, sendo que as inscrições decorrem entre os dias 14 de Julho e 8 de Agosto.

O objectivo destas formações é “ajudar empresas e associações locais dos sectores culturais e criativos a adquirirem conhecimentos sobre o funcionamento empresarial, melhorando assim gradualmente o grau de profissionalismo e as capacidades práticas nas indústrias culturais”.

Estes cursos de formação foram criados em 2022, visando uma “articulação com as tendências de desenvolvimento dos sectores culturais e criativos”, existindo 30 vagas por curso, sendo que todos são financiados pelo FDC.

Nos dias 15 e 16 de Setembro, decorre o curso “Aprender competências de gestão com mestres da teoria”, seguindo-se “Gestão das Indústrias Culturais e Criativas” entre os dias 22 e 29 de Setembro. O curso “Psicologia do Turismo e Estratégias de Gestão do Turismo Individual” decorre entre os dias 2 e 4 de Setembro. O último curso, “Expansão das Empresas de Macau nos Mercados Internacionais” acontece de 14 a 16 de Outubro.