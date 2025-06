DST | Alerta para evitar viagens a Israel e ao Irão

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) emitiu ontem uma nota de alerta para que os residentes evitem viajar para Israel ou Irão tendo em conta os últimos acontecimentos bélicos e políticos, referindo que “não devem viajar para estes dois países e quem se encontrar naqueles países deve abandonar os territórios o mais rápido possível, garantindo a sua segurança pessoal”.

Além disso, a DST diz estar “a acompanhar a situação em Israel e no Irão, alertando os residentes de Macau para estarem atentos à situação de segurança”.

Até ontem, ainda não tinha sido recebido qualquer pedido de informação ou assistência para a linha aberta da DST. A mesma nota indica de que não há telemóveis de Macau a circular no Irão, tendo em conta os dados fornecidos pelas operadoras de telecomunicações de Macau.

Desde sexta-feira que Israel e o Irão têm vindo a bombardear-se mutuamente, levando algumas embaixadas a encerrar temporariamente a sua presença no Irão. Os ataques começaram por Israel a alvos designados em várias partes do Irão, contribuindo para piorar as tensões que já se viviam no Médio-Oriente graças ao conflito israelo-palestiniano. Os ataques dos últimos dias já mataram mais de 200 pessoas, a maioria no Irão.