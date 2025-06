Literatura | Giorgio Sinedino vence 18ª edição do Special Book Award of China

Giorgio Sinedino, tradutor e sinólogo radicado em Macau, venceu a 18ª edição do Special Book Award of China, um dos “mais importantes prémios da China oferecido a estrangeiros no campo das publicações”, destaca o Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM. Este prémio é atribuído há 20 anos

Já é conhecido o vencedor do 18º prémio “Special Book Award of China”. Trata-se de Giorgio Sinedino, sinólogo e tradutor, e que foi assessor do antigo Chefe do Executivo, Chui Sai On. Autor de uma vasta obra de tradução de poesia e cultura chinesa, Giorgio Sinedino é docente no departamento de português da Universidade de Macau. Além disso, é também membro do Conselho Executivo da Associação Confuciana Internacional e vogal do Conselho Mundial de Sinólogos.

Segundo um comunicado divulgado pelo Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, este é “o mais importante prémio da China oferecido a estrangeiros no campo das publicações”, sendo que em 20 anos foram destacados 219 tradutores, editores e autores oriundos de 63 países.

O prémio atribuído a Giorgio Sinedino, pelas “suas importantes contribuições”, foi entregue ao visado na terça-feira, em Pequim. Na cerimónia, o tradutor destacou “as impressões sobre a sua trajectória no intercâmbio entre a China e os países de língua portuguesa”, reiterando “o empenho em dar continuidade a tal trabalho”.

A mesma nota dá conta que Giorgio Sinedino, “nas diversas instituições por que passou, empenhou-se de forma consistente na divulgação da cultura chinesa tradicional, promovendo o conhecimento e compreensão desse legado no exterior”, além de fomentar “o diálogo e troca de experiências entre a China e outras civilizações”.

O lugar da experiência

A mesma nota dá conta do vasto currículo que Giorgio Sinedino apresenta na área de tradução e investigação de clássicos chineses, já que, desde 2012, começou a publicar no Brasil edições comentadas de escritos como “Os Analectos”, “Dao De Jing de Laozi com as Glosas do Senhor às Margens do Rio” e “O Imortal do Sul da China – Uma Leitura Cultural do Zhuangzi”.

“Os Analectos” foram a “primeira edição comentada em língua portuguesa a ser traduzida directamente do chinês arcaico”, sendo que, “durante mais de dez anos, permaneceu a única do género disponível no mercado numa língua ocidental”. Além disso, é considerada “um novo clássico da tradução”, tendo já vendido 200 mil cópias.

No ano passado, as três obras aqui referidas ganharam novas edições na China, tendo sido acrescentadas à colecção “Compreendendo a China”, da editora pública “Edições em Línguas Estrangeiras”.

Na mesma nota é também referido que estes livros “afirmaram-se como realizações notáveis no campo dos intercâmbios culturais entre a China e os países de língua portuguesa, colmatando importantes lacunas no campo da publicação de clássicos chineses no mundo lusófono”.

Estão em causa os “méritos singulares” do premiado, conquistados “na tradução de obras clássicas antigas”, sendo que os organizadores do prémio não esquecem o facto de Giorgio Sinedino ter vindo a “buscar novas direcções, expandido as suas especialidades para incluírem também a literatura moderna da China”.

O trabalho de Lu Xun

O Gabinete de Ligação destaca também o novo trabalho de Giorgio Sinedino publicado este mês, no Brasil, dedicado à poesia de Lu Xun, que se intitula “Grito de Lu Xun – Tradução dramatizada e estudos críticos de Giorgio Sinedino” e que tem a chancela da Editora 34.

A obra resultou de “quatro anos de investigação e de experimentação”, e contou com o apoio do Ministério da Educação da China, do Museu Lu Xun de Pequim, da Fundação de Investigação sobre Lu Xun e Cultura Mundial, bem como da Fundação Feng Zikai.

Destaca-se que “o texto final foi calibrado para corresponder ao perfil dos leitores de língua portuguesa”, sendo que, no processo de tradução, Giorgio Sinedino “seguiu certos padrões da literatura desse idioma e conjugou os hábitos de leitura e preferências estilísticas de seu público, produzindo uma recriação fiel do clássico de Lu Xun”.

Esta “dramatização” exigiu o uso, por parte do autor premiado, de “um novo método de tradução literária, no qual se quebram as convenções habituais da tradução”. Houve, assim, o “reforço do texto original consoante o impacto das situações dramáticas e a tensão das caracterizações”, atribuindo “uma nova vitalidade às histórias já canonizadas daquele grande escritor chinês”. Nesse contexto, “Sinedino expressou sua confiança de que seu novo trabalho propiciará uma nova experiência de leitura para os aficcionados lusófonos da literatura chinesa”, destacou.

Giorgio Sinedino também se tem destacado nas edições em Macau, tendo lançado, em 2022, na Fundação Rui Cunha, o livro “Confúcio – O Fundador da Tradição”, uma iniciativa do Centro de Ensino e Formação Bilingue Chinês-Português da Universidade de Macau (UM).