A porta das estrelas (II)

“The increase of artificial intelligence mega sites or mega cities will increase the Earth’s temperature by 2° because of the need for the energy input for AI to function. If that’s true then we have already gone beyond the danger point.”

George Lowells

No entanto, para compreender a viabilidade da operação e os seus impactos, é necessário proceder a duas ordens de considerações. Do ponto de vista financeiro, começam a surgir algumas dúvidas. Neste momento, a SoftBank e a OpenAi parecem estar dispostas a investir dezanove mil milhões de dólares cada uma no projecto, com o apoio de sete mil milhões de dólares da Oracle e outros tantos da MGX.

No total, estamos a falar de cinquenta e dois mil milhões de dólares, ou seja, pouco mais de metade do que foi anunciado. Altman e Masa não podem fazer muito mais. O modelo de negócio da OpenAi, que prevê basicamente reinvestir tudo, impede a empresa-mãe da ChatGpt de ter enormes reservas de liquidez para investir no projecto. Da mesma forma, de acordo com o balanço de Setembro de 2024, o fluxo de caixa da SoftBank ascende a «apenas» vinte e cinco mil milhões de dólares, insuficiente para atingir a quota fixada. Estes problemas existem, mas são de alguma forma solucionáveis.

Em primeiro lugar, a nova joint venture legitimada pelo presidente não terá problemas em recorrer ao crédito. E, de qualquer forma, a porta para novos investimentos por parte de um número limitado de parceiros permanece aberta, especialmente numa fase em que Trump prometeu empenhar-se em estimulá-los, simplificando o processo burocrático e livrando-se das regulamentações de Biden. Mas a questão mais problemática diz respeito aos equilíbrios internos do mundo tecnológico americano e à forma como o presidente pretende regular, obviamente de maneira informal, as relações entre os grandes actores do sector. A porta das estrelas parece, de facto, ter sido feita à medida da OpenAi. O objectivo de Altman, há alguns meses, era garantir um acesso mais simples e imediato aos dados, à capacidade de computação e à infra-estrutura física necessária para treinar os seus modelos de IA.

A Stargate responde a todos esses problemas, já que a OpenAi agora pode contar com a nuvem da Oracle (e não apenas da Microsoft), com os investimentos em capacidade de computação da joint venture e com os colossais centros de dados que serão construídos. Como disse uma fonte anónima ao Financial Times «A intenção da Stargate não é fornecer centros de dados ao mundo.

Tudo gira em torno da OpenAI». Além disso, ainda ao nível do hardware, a presença da ARM na joint venture sinaliza a vontade de Masa de oferecer à empresa especializada em chips IA, da qual é o principal investidor, um ecossistema no qual crescer. No momento, a ARM ocupa-se principalmente do design de chips, mas o plano de Masa é integrá-la com a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) com a qual tem excelentes relações para criar uma alternativa à Nvidia. Para fazer isso, obviamente, é preciso muito dinheiro. No momento, a SofBank não tem esse dinheiro mas a Stargate também serve para isso, especialmente se o projecto pegar e a Nvidia tiver problemas para entregar as placas gráficas necessárias.

Os laços entre Masa e Altman são estreitos, porque ambos partilham o mesmo problema na cadeia de valor da IA, ou seja, o «gargalo» constituído pela empresa de Jensen Huang e a sua posição essencialmente monopolista. E as duas estrelas da Stargate têm excelentes argumentos para convencer Donald Trump da necessidade de investir numa empresa capaz de competir com a Nvidia, dado que, em 2024, Jensen fez negócios com a China no valor de cerca de dez mil milhões de dólares.

Não é só negócio. Mas, apesar da advertência chinesa, a escolha de Trump de confiar em Masa e Altman oferecendo-lhes vantagens industriais evidentes não é politicamente neutra. No entanto, tem uma lógica, que podemos compreender se alargarmos o nosso olhar e tentarmos entender como o presidente está a distribuir encargos e honras dentro do mundo tecnológico americano. Premissa, tal como salientado por Trump no seu discurso de tomada de posse, os dois sectores que receberão mais atenção da política tecnológica da sua administração são o Espaço e a IA.

E, observando os primeiros movimentos do presidente, salta imediatamente à vista que nenhum actor que lida com questões espaciais recebeu um papel na Stargate. Musk, que desenvolveu um modelo de IA chamado Inteligência Artificial Explicável (XAI), ficou de fora. Mesmo Bezos que com a Amazon Web Services (AWS) que é um dos principais fornecedores deste serviço não foi considerado. O mesmo vale para quem possui redes sociais e, portanto, é capaz de influenciar a opinião pública. Para Elon, vale o que foi dito anteriormente, enquanto Zuckerberg é mais incentivado a transformar o Meta em um super aplicativo como o WeChat, obviamente sem moderação de conteúdo.

A PayPal Mafia continuará a traficar IA no que diz respeito a questões relacionadas com a defesa, mas permanecerá fora das dinâmicas da Stargate embora continue potencialmente a investir na OpenAi, como fez Peter Thiel através do seu fundo de investimento (Founders Fund) em 2023. O objectivo de Trump é, em suma, evidente. Atribuir a cada actor tecnológico um ou mais nichos, evitando, porém, que surja uma figura dominante capaz de exercer poder em demasiados sectores estratégicos (IA, redes sociais, espaço).

(Continua)