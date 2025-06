MUST | Estudo revela ligeira quebra de confiança dos trabalhadores

Pode a satisfação aumentar quando a confiança diminui? Pelos vistos, sim, pelo menos de acordo com o inquérito à confiança e satisfação da população empregada de Macau, realizado pelo Instituto para o Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau (MUST, na siga inglesa).

Os resultados apresentados na quarta-feira pelo director do instituto da MUST que conduziu o inquérito, Liu Chengkun, revelam que o índice geral da confiança dos trabalhadores reduziu 0,66 por cento em termos anuais, de 3.04 pontos para 3.02 pontos, numa escala que vai de 1 a 5. Ou seja, ficou em território neutro.

Por outro lado, o índice geral da satisfação aumentou 0,93 por cento para 3.26 pontos, ganhando 0.3 pontos em relação ao ano passado.

O académico explicou que o índice geral da confiança é constituído pela avaliação ao sentimento de segurança face ao mercado laboral, à empresa empregadora e à autoconfiança do trabalhador. Neste capítulo, apesar de os trabalhadores terem mais confiança na empresa em que trabalham, cujos pontos aumentaram 0,92 por cento, a confiança no mercado laboral caiu 2,58 por cento. Os índices de autoconfiança mantiveram-se no mesmo nível de 2024.

Os resultados indicam também que a confiança na segurança no trabalho, com o receio de perder o emprego no espaço de um ano, foi dos indicadores com a maior quebra, 5,4 por cento. Os outros indicadores onde se verificaram maiores descidas de confiança foram os da facilidade/dificuldade em encontrar novo emprego, e confiança para ascender na carreira e passar para um emprego melhor, com quebras respectivas de 4,48 por cento e 3,41 por cento.

O inquérito foi realizado entre 10 e 29 de Abril, e contou com a participação de 837 inquiridos, empregados a tempo inteiro.