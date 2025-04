Imagens sobre a China povoam nova mostra da Halftone

A Halftone – Associação Fotográfica de Macau inaugura esta sexta-feira uma nova exposição dedicada à cultura e visões da China. “O Espírito da China” é o nome da mostra que pode ser vista no piso 3 do empreendimento The Parisian Macao, no Cotai, a partir das 18h30, estando patente até ao dia 11 de Maio.

Esta exposição coletiva reúne os trabalhos de 17 fotógrafos radicados em Macau, que exploram, através de narrativas visuais fortes, a evolução da identidade chinesa e o seu significado contemporâneo. Incluem-se nomes como João Palla, Sofia Mota, Sara Augusto ou Francisco Ricarte, entre outros. Alguns dedicam-se exclusivamente à fotografia, outros apenas fazem dela um passatempo. A ideia é revelar este cruzamento de formas de fotografar.

Segundo um comunicado da Halftone, que publica também uma revista de fotografia, “a mostra propõe uma reflexão sobre a forma como a urbanização rápida e o surgimento de megacidades coexistem com bairros históricos, como os rituais religiosos e festividades antigas dialogam com a cultura digital, e como as novas gerações estão a redefinir o que significa ser chinês no século XXI”.

“Com recurso à fotografia documental, contemporânea e conceptual, os trabalhos percorrem o tempo e o espaço — passado, presente e futuros imaginados — oferecendo visões profundas sobre património, marcos urbanos e novas formas de expressão visual”, acrescenta-se.

Uma dinâmica própria

A Halftone aponta ainda, na mesma nota, que “mais do que uma representação do legado chinês”, esta exposição “revela a identidade como uma força viva — constantemente moldada por mudanças sociais, dinâmicas da diáspora e interconectividade digital”. “O público é convidado a reflectir sobre a coexistência entre o antigo e o novo, e a envolver-se com o espírito de uma nação em transformação”, é ainda referido.

“O Espírito da China” mostra um país que “tem passado por uma transformação impressionante nas últimas décadas, reconfigurando não apenas os seus horizontes urbanos e paisagens arquitectónicas, mas também a própria essência da sua identidade cultural”. “Perante uma modernização acelerada e o avanço da tecnologia, uma nova geração tem vindo a construir um diálogo dinâmico entre tradição e inovação”, descreve a nota.