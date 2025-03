Turismo | Excursionistas internacionais crescem quase 50%

No mês de Fevereiro, o número de excursionistas internacionais, ou seja, de outros países que não a China, foi de 19 mil, o que representa um aumento de 44,8 por cento em termos anuais.

Destaque para o facto de, deste grupo, 11 mil turistas que vieram em excursões serem oriundos da Coreia do Sul, ou seja, 64,8 por cento. Ainda assim, as excursões com turistas da China continental continuam a dominar, tendo Macau recebido, no mês de Fevereiro, 124 mil turistas do país, com uma ligeira quebra de 0,7 por cento.

Em termos globais, o território recebeu 145 mil excursionistas, mais 3,8 por cento face ao mesmo mês do ano passado. Os dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) mostram que os estabelecimentos hoteleiros disponibilizavam um total de 44.000 quartos de hóspedes, menos 5,7 por cento, em termos anuais, sendo que a taxa de ocupação média dos quartos de hóspedes fixou-se em 90,6 por cento, mais 5,5 por cento. O período médio de permanência dos hóspedes manteve-se em 1,6 noites.