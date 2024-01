DSEC | Preços para turistas mais altos em 2023

No ano passado, os preços para os turistas foram em média 21,53 por cento mais altos, de acordo com os dados do Índice de Preços Turísticos, publicado na sexta-feira pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

“Em 2023 o IPT médio (141,77) subiu 21,53 por cento, face ao ano de 2022, devido principalmente à ascensão de preços dos quartos de hotéis, do vestuário, dos serviços de restauração e dos pastéis e doces”, justificou a DSEC.

Estes dados, significam que, por exemplo, se em 2022 um produto para turistas custava 100 patacas, no ano passado passou a custar 121,53 patacas. “Analisando por secções de bens e serviços, o índice de preços da secção alojamento cresceu 157,93 por cento, em termos anuais e os índices de preços das secções vestuário e calçado (mais 6,88 por cento), produtos alimentares, bebidas alcoólicas e tabaco (mais 3,68 por cento) e restauração (mais 2,00 por cento) também registaram acréscimos”, foi completado.