Ataque | Agressor em avaliação psicológica no hospital

O homem que atacou duas pessoas com uma faca numa loja na Travessa dos Anjos está indiciado da prática dos crimes de tentativa de homicídio e ofensa grave à integridade física. A informação foi revelada ontem pela Polícia Judiciária, em conferência de imprensa, e citada pelo jornal Ou Mun.

O suspeito de 41 anos é residente de Macau e encontra-se actualmente no Centro Hospitalar Conde São Januário, onde vai ser avaliado, dado que se suspeita sofrer de problemas mentais.

De acordo com as autoridades, o homem, desempregado e sem residência fixa, estava no Interior e entrou em Macau às 13h30 de terça-feira, através de fronteira de Qingmao. Foi visto a deambular por várias zonas da cidade, até que chegou à Rua do Campo, onde num primeiro momento atacou um transeunte com uma chapada, sem qualquer motivo.

Feito o primeiro ataque, o homem deslocou-se a um supermercado e comprou uma faca para descascar fruta, com uma lâmina com cerca de nove centímetros.

Sem aviso

Com a faca, o homem entrou na loja de telecomunicações, na Travessa dos Anjos, onde estavam quatro funcionários, três homens e uma mulher.

Dentro da loja, sem que nada o fizesse antever, o homem atacou logo um dos empregados, que foi golpeado num dos braços. Outro dos empregados tentou impedir o ataque, e acabou atingido com um corte na parte traseira do pescoço que se prolongou por 18 centímetros até às costas. Face ao ataque descontrolado, os homens acabaram por se esconder numa arrecadação, o que não evitou que o atacante os tentasse perseguir. Foi nessa altura que deixou cair a faca.

Sem a arma branca, virou-se para a empregada que tentou arrastar para fora da loja. A mulher pediu ajuda às pessoas que passavam na rua, sem sucesso, ao mesmo tempo que os empregados das lojas contactaram as autoridades.

Quando os agentes do Corpo de Polícia de Segurança Pública chegaram ao local conseguiram controlar o homem e, minutos depois, entregá-lo à Polícia Judiciária. Os empregados contaram às autoridades que o ataque começou sem qualquer motivo e que não houve qualquer discussão.

O empregado com lesões no pescoço e costas, e que chegou a perder a consciência, foi cosido com 100 pontos. Contudo, os órgãos vitais não foram atingidos, pelo que se espera uma recuperação tranquila, não havendo perigo de vida.