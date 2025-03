Casa de Vidro | Exposição sobre Português inaugurada terça-feira

A Associação Cultural 10 Marias apresenta, na próxima semana, mais um projecto. Trata-se da exposição “Português, Uma Língua Global”, que ficará patente na Casa de Vidro do Tap Seac a partir de terça-feira. A mostra inspira-se na obra “Novo Atlas da Língua Portuguesa”, lançada em 2016, revelando a presença do idioma luso em todo o mundo

É inaugurada na próxima terça-feira, a partir das 18h30, mais uma exposição da iniciativa da Associação Cultural 10 Marias. Trata-se de “Português, Uma Língua Global: Explorando o alcance e a influência da língua portuguesa”, que pode ser vista na Casa de Vidro do Tap Seac. Esta mostra conta com o apoio do Fundo de Desenvolvimento da Cultura do Governo e da Casa de Portugal em Macau.

Segundo um comunicado, a iniciativa “oferece uma exploração aprofundada da presença e influência da língua portuguesa no mundo, conectando culturas, economias e comunidades”, inspirando-se na obra “Novo Atlas da Língua Portuguesa”, lançada em 2016 com a autoria de Luís Antero Reto, Fernando Luís Machado e José Paulo Esperança. A obra está disponível em português, chinês e inglês.

Com esta mostra, pretende-se apresentar “uma perspectiva multidisciplinar sobre o português, destacando a sua evolução histórica, expansão geográfica e importância cultural”. “Como uma das línguas mais faladas globalmente, o português é um património dinâmico e em constante transformação, moldado pelos seus falantes em diversos continentes”, acrescenta-se.

Presença do autor

A 10 Marias considera que o trabalho de Luís Reto “tem sido fundamental na documentação da influência global da língua”, sendo que “a sua presença [na inauguração da exposição] proporcionará uma visão valiosa sobre a importância do português no mundo actual”.

Na Casa de Vidro, os visitantes “poderão descobrir o impacto da língua em diversas áreas, incluindo o seu alcance demográfico, o seu papel na educação e a sua relevância econômica enquanto língua dos negócios e do comércio”. Explora-se ainda “o português como ferramenta diplomática, meio de expressão artística e científica, e como um actor-chave na comunicação digital”.

Macau, “uma cidade onde o Oriente encontra o Ocidente”, torna-se, assim, o local ideal para apresentar “Português, Uma Língua Global”, um projecto cultural onde se “celebra a língua como uma força unificadora e, ao mesmo tempo, diversa”.

A organização considera também que a mostra “reflecte sobre o papel do português como ponte entre nações, promovendo a mobilidade, o intercâmbio cultural e a colaboração internacional”. “Mais do que um meio de comunicação, o português é um património partilhado que continua a expandir a sua influência no cenário global. Esta exposição convida os visitantes a explorarem o passado, o presente e o futuro da língua, apreciando a riqueza e a diversidade de um idioma verdadeiramente global”, remata a organização.

De destacar que Luís Reto está em Macau a propósito de uma palestra na Fundação Rui Cunha que decorre na próxima segunda-feira. A partir das 18h30 pode ouvir-se a sessão do ciclo “Roda de Ideias”, intitulada “O potencial da língua portuguesa no mundo contemporâneo”. Luís Reto foi reitor do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, Luís Reto, sendo acompanhado na conversa pelo reitor associado da Faculdade de Negócios da Universidade da Cidade de Macau, José Paulo Esperança, também ligado à exposição que se apresenta na Casa de Vidro.