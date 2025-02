Hotéis | Recebidos 1,25 milhões de hóspedes em Janeiro

Os hotéis de Macau receberam mais de 1,25 milhões de hóspedes em Janeiro, uma queda de 4,7 por cento em termos anuais, foi ontem anunciado. Em Janeiro de 2024, os estabelecimentos hoteleiros do território tinham fixado um novo recorde, ao acolherem mais de 1,32 milhões de hóspedes, o número mais elevado de sempre para o primeiro mês do ano.

A queda de Janeiro deste ano deve-se “à redução do número de hóspedes nos hotéis de 5 estrelas”, de acordo com um comunicado divulgado ontem pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). No final do mês em análise, existiam em Macau 147 estabelecimentos hoteleiros, mais seis do que no mesmo período do ano passado, a disponibilizar 43 mil quartos (- 7 por cento), refere a DSEC.

A taxa de ocupação média dos quartos de hóspedes dos estabelecimentos hoteleiros, em Janeiro, fixou-se em 89,8 por cento, subindo 3,9 pontos percentuais, em termos anuais, indica-se na mesma nota.

Em 2024, os estabelecimentos hoteleiros de Macau acolheram mais de 14,4 milhões de hóspedes em 2024, estabelecendo um novo recorde histórico. O anterior recorde, 14,1 milhões de hóspedes, tinha sido fixado em 2019, antes da pandemia de covid-19, num ano que Macau terminou com apenas 38.300 quartos em 122 estabelecimentos hoteleiros.