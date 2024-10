PJ | Dois homens detidos por roubo e sequestro

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, cidadãos chineses, suspeitos de roubar, sequestrar e violar uma mulher, num caso ligado a um esquema de câmbio de dinheiro.

Segundo o canal chinês da Rádio Macau, a mulher terá conhecido os dois suspeitos em Setembro numa troca de dinheiro, embora a notícia não especifique se a mulher se dedicava a essa actividade. No sábado passado, os homens abordaram a mulher dizendo que lhe queriam oferecer um presente, pelo que esta foi ao quarto de hotel onde estavam hospedados. Aí foi amarrada com o cinto de um robe e foram-lhe roubados 11 mil dólares de Hong Kong e fichas de jogo. Além disso, a mulher viu-se obrigada a transferir, pelo telemóvel, 24 mil renminbis. Um dos homens terá violado a vítima quando o seu parceiro do crime saiu do quarto. A mulher só conseguiu escapar do quarto no dia seguinte, quando os homens estavam a dormir, e denunciou então o caso às autoridades.

Os suspeitos negaram colaborar com a PJ, que está ainda a investigar o paradeiro do dinheiro e se existem mais pessoas envolvidas no crime.