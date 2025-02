Teatro | Tiago Rodrigues traz “O Cerejal” a Macau com Isabel Huppert

O palco do Centro Cultural de Macau acolhe em Abril um dos grandes espectáculos teatrais do ano. Trata-se de “O Cerejal”, original do dramaturgo Anton Tchékhov que, desta vez, ganha nova roupagem com encenação de Tiago Rodrigues, um dos principais nomes do teatro português. Mas o leque de estrelas não se fica por aqui: ao palco sobe a actriz francesa Isabelle Huppert

Estreou no Festival D’Avinhão, em França; passou por Genebra, Amesterdão ou Paris: depois de pisar vários palcos europeus em 2021, a encenação de Tiago Rodrigues de “O Cerejal”, peça do dramaturgo Anton Tchékhov chega agora à RAEM e traz consigo a actriz Isabelle Huppert. A apresentação deste clássico teatral que ganha uma roupagem mais contemporânea com Tiago Rodrigues acontece no grande auditório do Centro Cultural de Macau (CCM) nos dias 4 e 5 de Abril.

Esta peça foi concebida especialmente para o Festival D’Avinhão e, segundo a sinopse do espectáculo, trata-se de uma tragédia ou comédia, ou ainda nostalgia e futuro, fim e futuro. “Esta peça propõe um encontro com a nossa própria existência reflectida numa família e nos seus satélites, um grupo humano em crise”, em que um “clã aristocrático, cuja propriedade é comprada pelo filho de um antigo servo, é muitas vezes lida como uma reflexão sobre o fim”.

Porém, para o encenador Tiago Rodrigues, que é actualmente director do Festival D’Avinhão, a história desta família parece servir de “força de mudança”.

“Apresentar, hoje, ‘O Cerejal’ é falar do que acontece pela primeira vez. É falar de um tempo em que ocorre uma mutação social ainda invisível, mas profunda, um tempo vivido por personagens que não perceberam ainda que o que lhes parece excepcional é apenas a nova normalidade. É falar sobre um tempo histórico inédito. É falar sobre as dores e as esperanças de um mundo novo que ainda ninguém compreende inteiramente. É falar sobre nós”, revela a mesma sinopse.

Em palco desde 1904

Uma nota do Instituto Cultural (IC) descreve esta “tragicomédia transformada numa celebração da mudança dos tempos através de uma linguagem teatral própria, pontuada por um elegante design de figurinos”.

Em palco pode-se ver “um cenário surpreendentemente minimalista”, com uma história que “gira em torno de Lyubov, uma mulher esquiva e complexa” que não é mais do que a personagem interpretada por Isabelle Huppert, actriz também bastante ligada ao mundo do cinema. Lyubov regressa depois a casa quando a propriedade da família está prestes a ser vendida para pagar dívidas.

“O Cerejal” estreou pela primeira em 1904, “no dealbar da globalização capitalista que transformaria profundamente o mundo”, pelo que “a peça mistura sentimentos de nostalgia e esperança, retratando a forma como as diferentes classes sociais reagem às mudanças em curso na Rússia”, que sofreu em 1917 a queda do império e a revolução comunista. “Esse momento de transição, da antiga ordem feudal para uma nova era, foi magistralmente dramatizado por Tchékhov.”

Figuras de destaque

Sobre Isabelle Huppert é “considerada uma das melhores actrizes do mundo, sendo conhecida pela versatilidade, demonstrada através de um vasto leque de personagens, na sua maioria mulheres marcadas pela tragédia ou envoltas em mistério”.

A actriz francesa já trabalhou com inúmeros encenadores e realizadores ilustres, tendo sido distinguida com os mais importantes prémios de representação, de um Globo de Ouro a um Urso de Ouro honorário obtido pela sua carreira. Desta vez, Huppert junta-se a Tiago Rodrigues, encenador e dramaturgo internacionalmente reconhecido, conhecido pela fusão de histórias reais e ficção, em frequentes colaborações com artistas de áreas diversas, descreve o IC.

Entrelaçando a esfera íntima com a comunitária, Tiago Rodrigues é profundamente influenciado pela ideia de escrever com e para os actores. Fortemente inspirado por Tchékhov ao longo da vida, esta sua versão da derradeira obra-prima do dramaturgo russo faz uma analogia com o tempo actual, em que as mudanças parecem surgir demasiado rápidas, transmitindo a forma como as sociedades lidam com a perspectiva de um novo mundo. Os bilhetes para esta peça já se encontram à venda.