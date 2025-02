Huawei | Analistas destacam vitória contra restrições após lançamento de novo modelo

Analistas consideraram terça-feira que o lançamento internacional do novo telemóvel da Huawei, dobrável com três ecrãs, representa uma vitória simbólica para o gigante tecnológico chinês, que foi alvo de pesadas restrições por parte dos Estados Unidos.

No evento de lançamento em Kuala Lumpur, o grupo informou que o Huawei Mate XT é constituído por três ecrãs, dobra-se duas vezes e que é o telefone dobrável mais fino, com um ecrã de 25,4 milímetros, semelhante a um iPad da norte-americana Apple.

“Neste momento, a Huawei é a única inovadora em modelos com design de ecrã triplo”, disse Bryan Ma, analista da empresa de pesquisa de mercado International Data Corporation.

A Huawei alcançou esta posição apesar de não ter acesso a semicondutores avançados ou aos serviços da Google, por imposição do Governo dos Estados Unidos. “Todas estas coisas têm sido, basicamente, grandes obstáculos para a Huawei”, disse Ma, acrescentando que o “ressurgimento que estamos a ver é uma vitória”.

A Huawei, a primeira marca global de tecnologia da China, está no centro de uma batalha EUA – China pelo domínio do comércio e tecnologia. Em 2019, Washington cortou o acesso da Huawei aos componentes e tecnologia dos EUA, incluindo a Google e outros serviços para telemóveis. Também impediu os fornecedores globais de usar a tecnologia dos EUA para produzir componentes para a empresa.

As autoridades norte-americanas consideraram que a Huawei representa um risco para a segurança, o que a empresa negou. O governo da China acusou Washington de utilizar inapropriadamente o conceito de segurança nacional para conter um concorrente em ascensão das empresas tecnológicas dos EUA.

A Huawei anunciou o Mate XT a 20 de Setembro do ano passado, no mesmo dia em que a Apple lançou a sua série iPhone 16 nos mercados globais. No evento de Kuala Lumpur, a Huawei também apresentou o seu tablet MatePad Pro e o Free Arc, os seus primeiros auriculares abertos, e outros dispositivos portáteis.