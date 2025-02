Taiwan | Pequim diz que EUA recuaram gravemente na sua posição

O Governo chinês contestou ontem a revisão de um documento informativo do Departamento de Estado norte-americano, que eliminou uma linha sobre a oposição dos Estados Unidos à independência de Taiwan. Os Estados Unidos “recuaram gravemente” na sua posição sobre Taiwan e enviaram a mensagem errada às “forças separatistas” da ilha, afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Guo Jiakun.

“Exortamos os EUA a (…) deixarem de encorajar e apoiar a independência de Taiwan e a evitarem prejudicar ainda mais as relações entre a China e os EUA e a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan”, afirmou Guo, quando questionado sobre a revisão, em conferência de imprensa.

O Departamento de Estado dos EUA retirou a frase “não apoiamos a independência de Taiwan” do documento informativo na semana passada. O documento sobre as relações dos Estados Unidos com a ilha autónoma está publicado no seu portal oficial.

Não é a primeira vez que o Departamento de Estado remove a frase. Em Maio de 2022, o Departamento de Estado retirou a frase, mas voltou a colocá-la algumas semanas mais tarde, após um forte protesto da China.

Não está claro por que o Departamento de Estado mudou a linguagem novamente e se isso sinaliza alguma alteração na política do Presidente Donald Trump, que voltou à Casa Branca no mês passado. Os EUA não reconhecem Taiwan como um país, mas são o seu mais forte apoiante e maior fornecedor de armas.

A China, que afirma que Taiwan deve ficar sob o seu controlo, intensificou os exercícios militares em torno da ilha de 23 milhões de habitantes nos últimos anos. O documento informativo do governo dos EUA afirma esperar que “as diferenças sejam resolvidas por meios pacíficos, livres de coerção, de uma forma aceitável para as pessoas de ambos os lados”.