Tecnologia | Xi recebe líderes dos gigantes chineses

O Presidente chinês, Xi Jinping, vai receber hoje os líderes dos gigantes tecnológicos do país, numa demonstração de apoio ao sector, segundo fontes citadas sexta-feira pelo jornal de Hong Kong South China Morning Post.

De acordo com o jornal, entre 20 e 30 fundadores ou directores executivos de empresas em fase de arranque e de empresas já estabelecidas, como a Huawei, Tencent, Alibaba e Xiaomi, vão participar na invulgar “reunião de alto nível”.

O encontro acontece semanas antes de a legislatura chinesa realizar a sua reunião anual, na qual o governo traça o roteiro económico para o próximo ano, e no meio da intensificação da guerra comercial com os Estados Unidos, após o regresso ao poder de Donald Trump.

O jornal referiu que a legislatura procura enviar um sinal positivo ao sector privado, para reanimar a economia do país.

A reunião também pode ser interpretada como uma reviravolta de Pequim, que nos últimos anos lançou uma dura campanha regulatória contra as grandes empresas de tecnologia. Durante anos, o sector digital floresceu na China, não só graças ao enorme mercado do país, mas também a uma regulação pouco rigorosa – ou à sua aplicação – a que Pequim queria pôr termo.

No entanto, avanços como a plataforma e inteligência artificial DeepkSeek, que também estará presente na reunião, foram um golpe tecnológico importante para Pequim, face à guerra comercial de Trump. A Alibaba também revelou recentemente o seu próprio modelo de IA, o Qwen, que fará parceria com a Apple para permitir que os iPhones ofereçam o serviço Apple Intelligence na China, de acordo com o jornal de Hong Kong.

Também estarão presentes no evento representantes da Huawei, e os chamados “seis pequenos dragões” da “mestria tecnológica” chinesa, que incluem, além da DeepSeek, os fabricantes de robôs Unitree e Deep Robotics, o estúdio de videojogos Game Science, o criador de ‘software’ de ‘design’ de interiores 3D Manycore e a BrainCo, que desenvolve produtos destinados a treinar o cérebro.