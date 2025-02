Nova Deli | Debandada mata pelo menos 18 pessoas

Pelo menos 18 pessoas morreram numa debandada numa estação ferroviária na capital da Índia, Nova Deli, informou ontem a agência de notícias Press Trust of India.

O ministro-chefe interino de Nova Deli, Atishi, disse que muitas das vítimas viajavam para Prayagraj, no norte da Índia, onde está a decorrer o festival Kumbh Mela, que origina anualmente a maior peregrinação hindu do mundo.

A debandada aconteceu no sábado à noite, enquanto milhares de pessoas estavam reunidas na estação ferroviária de Nova Deli à espera de apanhar um comboio. O incidente ocorreu depois de alguns passageiros terem escorregado e caído sobre outros enquanto desciam de uma passagem que liga plataformas de comboios, disseram as autoridades.

Sheela Devi, que estava no Hospital Lok Nayak Jai Prakash Narain, em Nova Deli, para recolher o corpo da nora, disse que um anúncio sobre uma mudança de plataforma de comboio criou confusão entre os passageiros, o que levou à debandada. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi disse estar “angustiado com a debandada”.

“Os meus pensamentos estão com todos aqueles que perderam os seus entes queridos. Rezo para que os feridos tenham uma rápida recuperação. As autoridades estão a auxiliar todos aqueles que foram afectados por esta debandada”, disse Modi, na rede social X. O ministro das Ferrovias, Ashwini Vaishnaw, disse que foi ordenada uma investigação para descobrir o que levou à debandada.

Tragédias sucedem-se

O incidente aconteceu um dia depois de pelo menos dez pessoas ter morrido e outras 19 ficado feridas, após um veículo que seguia para Kumbh Mela ter colidido com um autocarro. Os acidentes de trânsito são comuns na Índia devido às más condições das estradas, as condições precárias de alguns veículos e a falta de atenção às regras de trânsito por parte dos condutores.

Nos últimos dias, os organizadores do Kumbh Mela proibiram a circulação de veículos na área do festival, depois de milhares de pessoas terem ficado presas em vários engarrafamentos, com uma extensão de mais de 200 quilómetros e alguns condutores a relatarem que precisaram de 12 horas para avançar 50 quilómetros.

O Kumbh Mela realiza-se a cada 12 anos numa cidade diferente (entre Prayagraj, Ujjain, Nashik e Haridwar) e tem como auge um banho ritual que acontece na confluência dos rios Ganges, Yamuna e Saraswati.

Os hindus, que representam quase 80 por cento dos mais de 1,4 mil milhões de habitantes do país, acreditam que um mergulho neste local considerado sagrado pode purificá-los de pecados passados e terminar o processo de reencarnação.

Os bilhetes de comboio esgotaram ainda antes do Kumbh Mela começar, enquanto o custo dos bilhetes de avião disparou, levando milhões de pessoas a optar pela viagem de carro. A edição deste ano do festival, que dura seis semanas, ficou já marcada pela morte de pelo menos 30 pessoas numa debandada, em 29 de Janeiro.