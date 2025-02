Turismo | Despesa per capita de visitantes caiu 14,6% em 2024

Ao longo do ano passado, a despesa per capita dos visitantes foi de 2.157 patacas, menos 14,6 por cento, em relação a 2023, revelou na sexta-feira a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos. Se analisarmos a diferença entre turistas e excursionistas, as despesas per capita caíram 8,2 e 12,7 por cento, para 3.884 e 691 patacas, respectivamente.

Porém, face ao aumento de anual de entradas de visitantes em Macau em 2024 (23,8 por cento), a despesa total fora do jogo cresceu 5,8 por cento para cerca de 75,4 mil milhões de patacas.

A DSEC indica que os visitantes fizeram despesas principalmente em compras (45,4 por cento), alojamento (25,5 por cento) e em alimentação (20,9 por cento). Os visitantes que gastaram mais per capital vieram a Macau assistir a espectáculos e competições (5.076 patacas) e convenções e exposições (4.323 patacas).

Quanto aos padrões de consumo consoante a origem dos turistas, destaque para a quebra das despesas per capita dos visitantes do Interior da China, que caíram 18,1 por cento em relação a 2023, de Hong Kong (que uma diminuição de 13 por cento), da Coreia do Sul e da Tailândia, com quebras de 33,8 e 22,7 por cento, respectivamente. A única excepção assinalada pela DSEC foi a despesa per capita dos visitantes de Singapura (2.834 patacas) que cresceu 6,6 por cento.