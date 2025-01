Exposição | A lagosta de Philip Colbert regressa a Macau

“Fantasia Costeira: As Férias do Rei da Lagosta em Macau” é o nome da mostra itinerante com trabalhos do artista Philip Colbert para ver em cinco locais do território até Março. Espera-se esculturas e instalações insufláveis de grande dimensão e esculturas da autoria do “afilhado de Andy Wharol”, em que a lagosta é protagonista

O trabalho do artista escocês Philip Colbert, tido por muitos críticos de arte como o “afilhado de Andy Wharol”, pode ser visto novamente em Macau numa exposição itinerante que decorre em cinco locais do território a partir de hoje e até 16 de Março. Nesta mostra, que tem como ponto principal a zona ribeirinha do Centro de Ciência de Macau, a lagosta é a protagonista de trabalhos artísticos bastante divertidos.

“Fantasia Costeira: As Férias do Rei Lagosta em Macau” [Coastal Fantasia: The Lobster King’s Vacation in Macao] é uma mostra que interliga o turismo cultural e marítimo da iniciativa da Sands China em parceria com várias entidades governamentais. Segundo uma nota da operadora, espera-se que “esta inovadora instalação de arte pop em toda a cidade possa expandir ainda mais as ofertas de turismo marítimo em Macau”, bem como “enriquecer a experiência cultural dos locais e turistas”.

Colbert vai estar em Macau esta quarta-feira para a inauguração da sua exposição, junto ao Centro de Ciência. Na mostra presente na zona ribeirinha, apresenta-se um insuflável gigante com 15 metros de altura e que se chama “Submarino da Lagosta”, bem como quatro esculturas temáticas. Os insufláveis de Philip Colbert podem também ser vistos no lago junto ao Venetian, nomeadamente um “Flamingo Lagosta” com sete metros de altura.

Decorre ainda a exposição “Philip Colbert: A Viagem ao Planeta Lagosta Macau” no ART Space do Centro Cultural de Macau, entre hoje e 15 de Fevereiro. Nesta iniciativa apresenta-se uma colecção de mais de 20 obras de arte, desde pinturas a óleo a esculturas, “permitindo aos visitantes mergulhar no fascínio da arte pop num ambiente de museu”.

O trabalho de Philip Colbert estará também exposto na Taipa, com a iniciativa “A Visita de Arte de Philip Colbert a Macau na Antiga Vila da Taipa”, em locais como a antiga Fábrica de Panchões Iec Long e as Casas-museu. Podem ser vistas sete esculturas do artista, como o “Foguete de Lagosta” e um “Galo de Lagosta”, peças “criadas especialmente por Colbert e inspiradas nestes dois locais históricos”, explica a mesma nota.

Alter-ego na pintura

Philip Colbert vive e trabalha em Londres, sendo conhecido pela sua “abordagem enérgica à pintura e à teoria pop”. “As suas pinturas cruzam temas presentes na arte de antigos mestres da pintura e na teoria da arte contemporânea”, misturando “símbolos do quotidiano da cultura contemporânea de massas”. Nas peças que constrói com recurso à imagem de uma lagosta, Colbert constrói um certo alter-ego.

Desde 2014 que o artista escocês já realizou mais de 50 exposições individuais em todo o mundo, nomeadamente em várias cidades da China, Japão e Coreia. A última vez que Colbert mostrou o seu trabalho foi em 2023, na exposição que a Sands China organizou para a Arte Macau desse ano. Para os Jogos Olímpicos de Verão de 2024 em Paris, o artista realizou uma exposição pública.