Aviação | Guangdong vai construir novo aeroporto internacional

O Conselho de Estado (Executivo) chinês aprovou ontem a construção de um novo aeroporto internacional na província de Guangdong, que faz fronteira com Macau, para descongestionar o tráfego aéreo e tornar a região “num centro internacional de carga”.

A nova instalação vai servir as cidades a oeste de Cantão, a capital da província, desviando os voos de três outros aeroportos da China continental, numa área de 55.800 quilómetros quadrados no Delta do Rio das Pérolas, que inclui também o centro tecnológico de Shenzhen.

Este novo aeroporto deve entrar em funcionamento em 2028, prevendo-se que acrescente 30 milhões de viagens anuais, até 2035, e duplique esse fluxo até 2050, segundo um comunicado do governo da província. A capacidade de carga do aeroporto deve aumentar para 500 mil toneladas até 2030 e 2,2 milhões de toneladas até 2050, acrescentou o portal financeiro Cailianshe.

Em comparação, o Aeroporto Internacional de Guangzhou Baiyun, o principal aeroporto de Guangdong, registou 76 milhões de viagens em 2024, um novo recorde, de acordo com a agência noticiosa oficial Xinhua.

Em 2023 passaram 40 milhões de passageiros pelo Aeroporto Internacional de Hong Kong – parte do projecto da Área da Grande Baía da China. A infraestrutura foi também classificada como a instalação de carga aérea mais movimentada do mundo, com 4,5 milhões de toneladas de material processado.

O novo projecto faz parte de um plano nacional quinquenal para o desenvolvimento da aviação civil, de acordo com a imprensa local.