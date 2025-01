Tesla | Exigida recolha de 77.650 veículos por problemas no ‘software’

A Tesla vai ter de recolher 77.650 veículos na China, por exigência das autoridades, que apontaram problemas de ‘software’ nos veículos eléctricos produzidos pela fabricante norte-americana no país.

A Administração Estatal para a Regulação do Mercado anunciou na terça-feira, em comunicado, que a recolha envolve os veículos Modelo 3 e Modelo Y, uma vez que um problema de ‘software’ pode atrasar a apresentação das falhas detectadas pelo sistema de monitorização da pressão dos pneus.

A entidade reguladora do mercado exigiu também a retirada de 63 veículos importados dos modelos S e X da Tesla devido a um potencial defeito nas almofadas de ar. A recolha foi efectuada depois de 1,68 milhões de veículos Tesla terem sido retirados das ruas em Agosto, quando Pequim pediu à empresa que resolvesse um problema com as tampas das bagageiras dianteiras de determinados modelos.

Outro fabricante de automóveis que enfrenta uma recolha significativa é a GAC Trumpchi, com sede em Cantão (sul da China), que terá de reparar 74.422 veículos devido a um problema de ‘software’ que pode impedir a apresentação de informações críticas em situações extremas.

O fabricante alemão de automóveis Mercedes-Benz também foi chamado a reparar 4.748 veículos importados devido a potenciais falhas nas funções de teste do motor ou a peças com fixação insuficiente causadas por parafusos soltos. O fabricante alemão de camiões MAN SE também foi instado pelas autoridades reguladoras a reparar 418 camiões devido à insuficiente resistência a altas temperaturas nas tomadas.