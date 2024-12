Governo | Rosário diz que jornalistas e AL foram o mais difícil

Na hora da despedida, o secretário para os Transportes e Obras Pública, Raimundo do Rosário, afirmou que a parte mais difícil do seu trabalho foi lidar com os jornalistas e com os deputados.

“Vocês e a Assembleia Legislativa. Vocês são a parte mais difícil”, afirmou Raimundo do Rosário, à comunicação social, numa altura em que se prepara para deixar Macau. “Têm sempre críticas contra mim, críticas irracionais. Os órgãos da comunicação social e a Assembleia Legislativa são as partes mais difíceis”, frisou.

A postura do secretário não é surpreendente, dado que ao longo dos últimos 10 anos, mostrou-se várias vezes agastado com críticas de deputados e perguntas de jornalistas. Chegou inclusive a afirmar algumas vezes no hemiciclo que os deputados só sabiam criticar.

“Ao longo destes dez anos, quando andava sozinho na rua, nunca fui criticado por um residente ou tratado de forma agressiva. Fui sempre recebido com simpatia ou então com silêncio. Portanto, o que quero dizer é que aquilo que encontrei na rua é completamente diferente do que vejo referido nos jornais”, contou. “Nunca recebi queixas dos residentes na rua”, acrescentou.

O governante revelou também estar a “fazer as malas” e agradeceu a colaboração das pessoas com quem trabalhou nos últimos 10 anos. “A coisa mais feliz é que estamos quase a terminar todas as coisas importantes. Estou muito feliz e tenho de agradecer aos meus 3.000 colegas pela ajuda e cooperação em diferentes tarefas, incluindo o 5G, habitação económica e social, Metro Ligeiro, pontes, hospital e outras obras. Mais de 90 por cento das construções já foram feitas”, defendeu.