Venetian | Mangal de Macau em destaque em mostra da USJ

Será inaugurada este sábado a mostra “Gota a Gota”, uma exposição de fotografia sobre a biodiversidade nas zonas húmidas de Macau, nomeadamente o mangal da Taipa, numa iniciativa da Universidade de São José (USJ). As imagens podem ser vistas no Circle Hall, terceiro piso do Venetian, até ao dia 9 deste mês.

A mostra é organizada pelo Instituto de Ciências e Ambiente da USJ em colaboração com o Departamento de Media, Artes e Tecnologia da mesma universidade, além de contar com o apoio do projecto “Drop by Drop”, da WASH Foundation. A mostra “destaca os esforços de colaboração do público para promover a sensibilização para os ecossistemas únicos de Macau”, descreve uma nota, sendo que estas imagens são resultado de um concurso de fotografia sobre a biodiversidade no mangal realizado entre Janeiro e Agosto.

As imagens revelam “o delicado equilíbrio do ecossistema e a necessidade de o preservar”, podendo o público ver uma centena de fotografias, resultado de mais de 500 submissões.

Karen Araño Tagulao, ecologista marinha e uma das académicas da USJ que se tem dedicado a estudar o ecossistema dos mangais, descreveu que este concurso de fotografia “destaca a biodiversidade escondida das zonas húmidas de Macau, ao mesmo tempo que envolve activamente a comunidade nos esforços de conservação, promovendo uma ligação significativa entre a ciência e a comunidade”. Karen Tagulao tem coordenado também o projecto “Drop by Drop”, algo que considera “fundamental para aumentar a sensibilização para o valor e a importância dos ecossistemas locais”.