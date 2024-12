Actividade industrial aumenta pelo segundo mês consecutivo na China

Os resultados do sector da indústria transformadora são os melhores desde Abril e transmitem bons indicadores sobre o ambiente empresarial

A actividade da indústria transformadora da China aumentou em Novembro pelo segundo mês consecutivo, de acordo com o Índice de Gerentes de Compras (PMI) divulgado no sábado.

O PMI situou-se em 50,3 pontos em Novembro, contra 50,1 no mês anterior, e de acordo com as expectativas dos analistas, indicou o Gabinete Nacional de Estatística (NBS) chinês, referindo que é também o melhor valor desde Abril deste ano, quando atingiu 50,4.

Entre Maio e Setembro, o indicador não ultrapassou os 50 pontos: um valor acima desse montante representa um crescimento da actividade no sector, em comparação com o mês anterior, enquanto um valor abaixo desse limiar representa uma contracção.

Dos cinco subíndices que compõem o PMI da indústria transformadora, em Novembro, registaram-se aumentos na produção (52,4), nas encomendas (50,4) – esta é a principal medida da procura – e nos prazos de entrega (50,2).

As reservas de matérias-primas e o emprego situaram-se abaixo de 50 pontos. O funcionário estatístico da NBS, Zhao Qinghe, atribuiu a recuperação do PMI da indústria transformadora à “recuperação tanto da oferta como da procura” e à “melhoria do ambiente empresarial nas pequenas e médias empresas”.

“As expectativas do mercado são positivas. A maioria das empresas da indústria transformadora aumentou a confiança no mercado a longo prazo e está optimista quanto ao desenvolvimento da indústria”, afirmou.

Pequeno tropeção

O gabinete também divulgou no sábado o PMI do sector não transformador, que mede a actividade nos sectores dos serviços e da construção, e que se situou em 50 pontos, contra 50,2 em Outubro. A construção caiu de 50,4 para 49,7, enquanto o sector dos serviços manteve o mesmo valor do mês anterior (50,1).

O PMI composto, que inclui as indústrias transformadoras e não transformadoras, situou-se em 50,8 pontos, o mesmo valor de Outubro.