China | Crimes com armas e explosivos diminuíram 25,8% em 2023

A China registou ontem uma queda de 25,8 por cento nos crimes relacionados com armas e explosivos em 2023, de acordo com dados do ministério da Segurança Pública do país.

A redução é atribuída a uma operação especial de três anos, lançada em Junho de 2022, que abrangeu tudo, desde o fabrico e tráfico doméstico até ao contrabando transfronteiriço, com medidas que incluem confiscos, vigilância na Internet e coordenação interdepartamental, informou a televisão estatal CCTV.

O ministério anunciou a resolução de 19.000 casos envolvendo armas de fogo e explosivos, o desmantelamento de 54 grupos criminosos e a destruição de 237 bases criminosas.

As autoridades prenderam 831 suspeitos e apreenderam 495 armas de fogo e 290 toneladas de precursores químicos. As províncias centrais de Jiangxi e Hubei destacaram-se pelo desmantelamento das redes de produção e tráfico, com 34 operações coordenadas a nível nacional.

Um aspecto fundamental da operação, segundo a agência governamental, foi a monitorização da Internet, onde foi detectado um aumento das actividades ilegais relacionadas com a venda e o fabrico de armas.

As autoridades observaram que muitos indivíduos publicam métodos de fabrico de explosivos ou peças de armas em plataformas digitais, o que levou a uma intensificação da limpeza de conteúdos ilegais e à imposição de sanções administrativas ao abrigo da Lei de Cibersegurança do país.

Foram ainda reforçados os controlos nas zonas rurais e montanhosas para evitar a utilização indevida de armas, especialmente em actividades como a caça ilegal.

O ministério lançou também uma campanha de sensibilização para informar a população sobre os riscos e as leis relacionadas com as armas e os explosivos. No total, foram recebidas 1.440 queixas, tendo sido resolvidos 567 casos, de acordo com dados oficiais.

Posse restrita

Na China, a utilização de armas de fogo está limitada às forças de segurança, aos militares e ao pessoal que protege instalações de importância estatal. A posse de armas de fogo por civis está restringida principalmente às organizações desportivas e de caça, sendo as armas de fogo ilegais para os indivíduos, excepto em casos excepcionais, como as licenças de caça.

Os dados mais recentes do Swiss Small Arms Survey, um inquérito que estima o número de armas ligeiras nas mãos de civis em todo o mundo, tanto legais como ilegais, mostram que, em 2017, a China tinha quase 50 milhões na posse de cidadãos, um número considerado exagerado pelos analistas chineses.

O estudo afirma que 3,5 em cada 100 cidadãos chineses possuem uma arma, um número que contrasta fortemente com os Estados Unidos, líder mundial, onde a taxa é de 120,48 armas por 100 pessoas.