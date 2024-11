Crime | Homem detido por burla com infiltrações

Um homem do Interior da China foi detido pela suspeita da prática de burla, depois de ter cobrado dinheiro a dois residentes locais para resolver problemas de infiltrações, que ficaram por solucionar.

O caso aconteceu em Julho do ano passado, quando o homem colocou um anúncio online e foi contactado por dois residentes para resolver problemas com infiltrações.

No início, o detido apresentou um orçamento de 1.280 patacas e 3.000 patacas aos residentes. Porém, o homem de 41 anos acabou por aumentar os orçamentos para 25 mil patacas e 40 mil patacas, com a justificação de que precisava usar materiais mais caros do que o inicialmente previsto.

Os residentes pagaram, mas dias depois verificaram que o problema das infiltrações não tinha sido resolvido, pelo que apresentaram queixa às autoridades, depois e terem perdido o contacto com o alegado burlão. Ontem, a polícia anunciou a detenção do homem quando tentava entrar em Macau.