DSEC | Número de empresas cresceu no terceiro trimestre

No terceiro trimestre deste ano, foram constituídas 1.134 sociedades, menos 45, face ao segundo trimestre de 2024 e menos 221 face ao período homólogo. Os números foram divulgados ontem pelos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

As novas empresas têm um capital social de 255 milhões de patacas, mais 101 milhões face ao trimestre anterior, o que foi explicado com a “constituição de várias sociedades de produtos medicinais e similares” com “um capital social relativamente elevado”. No entanto, face ao período homólogo do ano anterior, o valor do novo capital social representa uma redução de 280 milhões de patacas, dado que no ano passado foi criada uma empresa de serviços financeiros com um capital “relativamente elevado”, de acordo com a DSEC.

No terceiro trimestre deste ano foram dissolvidas 234 sociedades, menos 131, em comparação com o segundo trimestre do ano corrente, e menos oito empresas dissolvidas do que no período homólogo.