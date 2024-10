DSEC | Transportes e Armazéns com mais trabalhadores

No ano passado, o número de estabelecimentos de transportes e armazenagem sofreu uma redução, mas o número de empregados aumentou. Os dados foram publicados ontem pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) com os “resultados do inquérito ao sector dos transportes, armazenagem e comunicações referente a 2023”.

Em 2023, havia 3.044 estabelecimentos de transportes e armazenagem, menos 214 face a 2022. No entanto, o pessoal contratado era de 18.785 pessoas, um aumento de 2.170 trabalhadores, o que foi justificado com a maior contratação pelas empresas para fazerem face à procura.

“As receitas foram de 20,41 mil milhões de patacas, verificando-se um aumento homólogo de 112,9 por cento, impulsionado pela recuperação gradual quer da economia mundial quer das actividades sociais”, foi indicado pela DSEC. “As receitas provenientes dos serviços de transporte de passageiros (7,51 mil milhões de patacas) e dos serviços de transporte de mercadorias (3,26 mil milhões de patacas) cresceram 184,4 por cento e 49,3 por cento”, foi acrescentado.

No mesmo período, existiam 29 estabelecimentos do ramo das comunicações, uma redução de seis face a 2022. Neste sector registou-se uma redução de 70 trabalhadores, para 2.294 pessoas. As receitas sofreram uma redução de 3,2 por cento nas comunicações, para 7,02 mil milhões de patacas, o que se deveu “principalmente às reduzidas vendas de equipamentos de telecomunicações”.