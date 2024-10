“Voices of the World” | Associação 10 Marias apresenta novo cabaré

A Associação 10 Marias apresenta, este sábado, um novo espectáculo de cabaré intitulado “Voices of the World”, naquela que promete ser “a noite mais electrizante do ano”, descreve um comunicado. O espectáculo começa às 23h, com porta aberta uma hora antes, na discoteca DD3, na Doca dos Pescadores, com os bilhetes a custarem 250 patacas.

Segundo a mesma nota, esta será “uma espectacular extravagância de cabaré que apresenta muitas actuações internacionais ao vivo para deslumbrar e surpreender”, apresentando-se participantes que trazem ao palco “danças de tirar o fôlego, cantos hipnotizantes, músicos sensacionais e acrobacias de cair o queixo”.

Haverá ainda “muita representação, provocação e reacção, sensualidade e sensatez, rodopios e arrepios, suor e agitação”, sendo que “cada acto apresenta talentos notáveis de todo o mundo, fazendo deste evento uma verdadeira celebração da expressão artística”, é referido.

Segundo Mónica Coteriano, co-fundadora da associação e coordenadora do espectáculo, “esta não é apenas uma performance; é uma experiência que vos vai deixar maravilhados”. “Estamos entusiasmados por reunir alguns dos melhores talentos do mundo, e alguns inspirados estreantes locais, para uma noite que promete ser inesquecível. E sempre muito divertida”, declarou.