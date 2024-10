GIF | Registadas mais transacções suspeitas

Dados do Gabinete de Informação Financeira (GIF) revelam que se registaram mais transacções suspeitas no espaço de um ano, nomeadamente entre os meses de Janeiro a Setembro.

Em primeiro lugar, surgem as transacções suspeitas ligadas às instituições financeiras e companhias de seguros, que este ano foram 843, representando 20,5 por cento do total, quando no ano passado tinham sido 617.

Em segundo lugar, aparecem as transacções suspeitas associadas às operadoras de jogo, que neste ano foram 3,041, 73,8 por cento do total, enquanto no ano passado foram 2,335, representando uma percentagem semelhante, 73,5 por cento.

Segundo informação oficial do GIF, o total de transacções financeiras, cujos dados foram fornecidos pelos Serviços de Polícia Unitários, foi de 4,118 nos três primeiros trimestres do ano, “o que significa um aumento de 29,6 por cento em relação ao mesmo período de 2023”. O GIF justifica este cenário com “o aumento do número de STR [transacções financeiras suspeitas] reportados pelo sector financeiro e do jogo”.