Exposição sobre design de cartazes de Macau para ver no Porto

Decorre até ao dia 31 de Outubro, na Faculdade de Economia e Gestão da Universidade do Porto, a exposição em formato pop-up de design de cartazes de Macau. A iniciativa acontece graças à junção de forças entre a Associação de Design de Cartazes de Macau e Associação Cultural Portuguesa, e conta com apoios do Fundo de Desenvolvimento Cultural da RAEM. A mostra está patente desde o dia 23 de Setembro.

Com curadoria de Hong Ka Lok, este destacou, na inauguração da mostra, que esta é também uma forma de comemorar os 25 anos da RAEM, tendo sido escolhidos 25 cartazes que “constituem uma selecção das realizações do design de Macau ao longo dos anos, permitindo ao público português ter uma visão abrangente do crescimento e desenvolvimento do território desde o seu regresso à China há 25 anos”. Além disso, a exposição “destaca também o panorama do design de Macau, oferecendo uma plataforma internacional que possibilita à nova geração de designers de Macau mostrar o seu talento”.

Os cartazes falam de eventos como o Festival de Artes de Macau, o Festival Fringe de Macau, a Semana de Design de Macau, os Prémios de Design de Macau, a Zona do Estaleiro de Lai Chi Vun e o Festival de Artes Sino-Português, oferecendo uma visão abrangente sobre o crescimento e desenvolvimento de Macau.

Conexões artísticas

Criada em 2009, a Associação de Design de Cartazes de Macau tem-se comprometido a fornecer uma plataforma para que os designers locais possam mostrar, trocar e criar, através da organização de exposições profissionais. Segundo a mesma nota, a entidade procura também, em “consonância com os esforços do Governo de Macau, promover o intercâmbio e cooperação cultural sino-portuguesa e impulsionar o desenvolvimento diversificado das indústrias”.

Com o trabalho desenvolvido, a associação procura “reflectir, através do design, a profunda conexão entre a cultura chinesa e a cultura única dos países de língua portuguesa”.

No caso da ACPT – Associação Cultural Portuguesa, trata-se de uma associação independente, tendo como objectivos de acção a “promoção e intercâmbio de negócios culturais e criativos entre culturas portuguesas que se relacionem com a língua portuguesa e o resto do mundo”. Promove-se, assim, o intercâmbio de actividades académicas, culturais e económicas relacionadas com indústrias culturais e criativas, incluindo todas as disciplinas de artes plásticas, arquitectura, design, cinema, literatura, música, artes performativas e empreendedorismo.