Ung Choi Kun expõe obras inspiradas nos atletas olímpicos chineses na FRC

Pode ser vista até ao dia 12 de Outubro, a exposição de caligrafia de Ung Choi Kun, intitulada “Contando a História da China”. Trata-se de uma mostra baseada nas frases inspiradoras dos atletas olímpicos chineses da autoria do presidente da associação Incentivar Políticas das Humanidades e Sabedorias de Macau, e antigo deputado.

Reúnem-se nesta mostra mais de 30 peças de caligrafia alusivas ao tema da participação vitoriosa da China nos Jogos Olímpicos de Paris deste ano, com um total de 91 medalhas conquistadas. O sentimento de orgulho pelo sucesso dos atletas chineses enquadra-se igualmente no espírito das celebrações do 75.º aniversário da República Popular da China, a ter lugar já no próximo dia 1 de Outubro.

Citado por um comunicado, Ung Choi Kun referiu que “ao longo dos últimos 75 anos, através de provações e tribulações, a China ascendeu no Oriente a uma velocidade surpreendente, fazendo uma trajectória épica”. Assim, foi planeada esta exposição “com as palavras motivadoras dos nossos orgulhosos atletas olímpicos, com o objectivo de mostrar o comportamento excepcional dos heróis desportivos chineses, através da união perfeita da arte e do desporto, promovendo o patriotismo e inspirando todo o povo a lutar pelo grande rejuvenescimento da Nação Chinesa”.

Tocha presente

Para Ung Choi Kun, “o desporto é uma linguagem universal que transcende fronteiras, raças e culturas”. “Os Jogos Olímpicos de Paris foram mais uma vez palco onde os atletas chineses mostraram ao mundo a capacidade, a presteza e o espírito da China. Nesta exposição de caligrafia seleccionámos cuidadosamente citações inspiradoras de atletas que alcançaram resultados notáveis nas Olimpíadas de Paris, gravámo-las em papel através da arte tradicional da caligrafia, permitindo a cada espectador sentir a força interior e a persistência do seu exemplo”, é referido.

Igualmente exposta na Galeria da FRC irá estar a tocha olímpica original dos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim, que Ung Choi Kun carregou no percurso da chama pelas ruas de Macau, uma das muitas cidades eleitas a caminho da capital chinesa.