Sotheby’s | Colar de diamantes único do século XVIII à venda

A casa de leilões Sotheby’s anunciou na segunda-feira a venda de um impressionante colar composto por 500 diamantes datado do século XVIII, uma peça de domínio técnico inigualável para a época e com origens misteriosas.

Proveniente de uma colecção privada asiática, esta joia estará à venda em 11 de Novembro, em Genebra. Os leilões ‘online’ serão abertos no dia 25 de Outubro no ‘site’ da leiloeira.

Composto por três fiadas de diamantes terminando numa borla de diamantes em cada extremidade, este colar, que será apresentado ao público pela primeira vez em 50 anos, está avaliado entre 1,8 e 2,8 milhões de dólares (entre 1, 6 e 2,5 milhões de euros, à taxa de câmbio actual).

“É uma descoberta maravilhosa, porque normalmente as joias do século XVIII eram partidas para serem reutilizadas (…) Portanto, é absolutamente fabuloso ter uma peça intacta desta importância da era georgiana”, sublinhou à agência France-Presse (AFP) Andrés White Correal, responsável da secção de joalharia da Sotheby’s.

“A joia passou de família em família. Podemos recuar até ao início do século XX, quando fazia parte da coleção do Marquês de Anglesey”, adiantou ainda. Diz-se que esta família de aristocratas usou a joia duas vezes. Uma vez durante a coroação do Rei Jorge VI (1937) e a segunda durante a coroação da Rainha Isabel II (1953), filha mais velha de Jorge VI.